Можно ли включать мультиварку на максимум, чтобы сэкономить время: что говорят эксперты

Смена режима может негативно повлиять на развитие вкусовых ощущений.

Использование мультиварки - один из самых простых способов с минимальными усилиями приготовить вкусную домашнюю еду. Однако, если вы хотите ускорить процесс на несколько часов, может возникнуть вопрос, не повредит ли использование режима HIGH вместо LOW. Несмотря на то, что некоторые рецепты допускают такую возможность, другие блюда могут пострадать от такого перехода, пишет Southern Living.

Чем отличаются режимы "Low" и "High"?

Оба режима предназначены для доведения пищи до примерно одинаковой температуры кипения. Разница заключается в том, как быстро мультиварка достигает этой температуры.

"Настройка LOW нагревает пищу постепенно, и для достижения температуры кипения требуется несколько часов. Настройка HIGH делает это гораздо быстрее. После того как пища нагреется, обе настройки поддерживают одинаковый диапазон температур в течение остального времени приготовления", - добавляют в материале.

Такая разница может значительно повлиять на текстуру, влажность и вкус, особенно для определенных видов блюд.

Блюда, для которых идеально подходит медленное приготовление на низкой температуре

Отмечается, что режим LOW хорошо проявляет себя тогда, когда рецепт предусматривает медленное приготовление на низкой температуре, благодаря чему ингредиенты преобразуются и раскрывают свой вкус.

"Хорошим примером этого являются жесткие части мяса. Такие части, как лопатка, свиная лопатка, грудинка и ребрышки, требуют много времени, чтобы соединительная ткань размягчилась, что обеспечивает чрезвычайно нежный и сочный результат", - объясняют в Southern Living.

Также режим LOW хорошо подходит для супов, рагу и блюд на основе бобовых, где медленное приготовление позволяет ароматам соединиться и углубиться, делая блюдо более гармоничным. В то же время блюда с большим количеством молочных продуктов, такие как кремовые супы, соусы или чаудеры, реже сворачиваются, если их готовить медленно и осторожно.

Как приготовление при высокой температуре может изменить текстуру и вкус

Несмотря на то, что приготовление на высокой температуре может сэкономить время, это может ухудшить текстуру продуктов. Твердое мясо может приготовиться за меньшее время, но в результате оно будет не таким нежным. Мышечные волокна в мясе могут быстро сжаться при более коротком и быстром нагревании.

"Это также может негативно повлиять на развитие вкуса. Блюда, приготовленные в мультиварке, требуют времени для взаимодействия ароматических веществ, специй и белков. Сокращение этого времени может привести к тому, что блюдо будет менее целостным или сложным, а даже несколько пресным. Существует также риск потери влаги, когда блюда готовятся при высокой температуре, особенно если часто открывать крышку", - добавили в публикации.

Когда режим "Высокая температура" будет хорошо работать

Нежирные белковые продукты, такие как куриные грудки или бедра, хорошо готовятся в режиме "Высокая температура", особенно в сочетании с большим количеством жидкости или соуса и при сокращенном времени приготовления. Также такой режим хорошо подходит для блюд на основе овощей, томатных соусов, фруктовых компотов или джемов, а также для блюд, ингредиенты которых уже мягкие и требуют лишь прогрева.

Другие советы экспертов

