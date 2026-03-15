Америка заплатит кровью за высокомерие Трампа в отношении Украины, – Тимочко

Пренебрежительное отношение Трампа к украинским беспилотным технологиям контрастирует с поведением других стран мира.

В то время как страны Ближнего Востока и даже Япония выстраиваются в очередь за украинскими зенитными дронами, президент США Дональд Трамп уже дважды отверг саму идею того, что американской армии нужны украинские беспилотные технологии. За эту гордыню Америка дорого заплатит, заявил в интервью "Украинскому радио" военный обозреватель Иван Тимочко.

"Трамп и его советники где-то застряли в молодости, в представлениях (...) в осознании тех процессов войны, которые были лет 60–70 назад. Я не знаю, почему он так хочет копать себе яму. Не дай Бог, чтобы какие-то американские солдаты сейчас погибли от иранских дронов. Его же демократы за это растянут, не говоря уже о населении США. Есть граждане Америки, которые из-за высокомерия Трампа будут встречать тела своих солдат, потому что он отказался принять поддержку", – отметил обозреватель.

По словам Тимочко, одной из причин такой нелогичной категоричности Трампа может быть его раздражение украинцами.

"Насколько я знаю, либо сын, либо зять [Трампа] хотел наложить лапу на одно из украинских предприятий, которое выпускает дроны. Как я понял, получил отказ. И теперь им придется платить по себестоимости товара. Конечно, здесь великий мастер сделок не сможет признать, что потерпел неудачу в сделке", – рассказал эксперт.

Вместе с тем, по словам Тимочко, Пентагон все равно будет сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников, несмотря на публичную риторику Трампа. Аналитик подчеркнул, что американцы все же достаточно серьезно относятся к практическим вопросам.

Как писал УНИАН, в августе 2025 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом украинская сторона предложила Дональду Трампу соглашение о передаче или совместном использовании боевого опыта и технологий перехвата иранских ударных дронов типа Shahed. Киев представил готовые решения, в частности дешевые дроны-перехватчики и концепцию "дроновых стен" для защиты баз США и союзников на Ближнем Востоке. Однако администрация Трампа отказалась от дальнейшего развития предложения, фактически отвергнув его.

В марте 2026 года, уже на фоне активных действий против Ирана, Трамп публично заявил, что США "не нуждаются в помощи Украины в обороне от дронов", подчеркнув, что Америка "знает о дронах больше, чем кто-либо" и имеет "лучшие дроны в мире". Он повторил эту позицию в другом разговоре с журналистами, назвав Зеленского "последним человеком, от которого нам нужна помощь".

В то же время, по данным СМИ, после усиления иранских ударов США все же обратились к Украине за технологиями и специалистами, что контрастирует с предыдущим отказом и публичными заявлениями президента.

Вас также могут заинтересовать новости: