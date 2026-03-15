'Страшный сон': известная украинская спортсменка рассказала о сложных родах

Марина Бех-Романчук сделала вывод, что планировать роды невозможно.

Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук спустя месяц после рождения дочери откровенно рассказала о сложных родах.

"Как и каждую женщину, рожавшую впервые, последние недели меня волновал один вопрос: точно ли я вовремя пойму, что наступила именно эта минута, и мне пора ехать в роддом. Во время последнего визита к врачу не было даже никаких намеков на то, что я в ближайшее время рожу. И я была убеждена, что малышка будет сидеть в животике до последнего", - отметила Бех в Instagram.

Она также вспомнила, что накануне родов ей впервые за всю беременность очень захотелось сладкого, и любимый привез ей десерт, который позже она посчитала причиной странных ощущений.

Видео дня

"Я проснулась от странных ощущений, словно мне крутило живот, и первое, о чем я подумала: "Блин, это все то тирамису". Но когда я вернулась в постель, через минут 15 я поняла, что мне сводит живот с определенным интервалом, и начала фиксировать время… Поскольку схватки усиливались, в 06:30 мы приняли решение, что надо ехать в роддом. Мне было страшно, но я была в невероятном ожидании", - призналась спортсменка.

По ее словам, после тщетных попыток вечером этого дня было принято решение делать кесарево сечение.

"Я была ужасно напугана, потому что очень хотела родить самостоятельно и боялась именно такого развития событий... Мне казалось, что это какой-то страшный сон… В 19:40 на свет появилась наша Соня… Ночь я провела в реанимации, устала ужасно и совсем не могла спать", - рассказала Марина.

Как она добавила, ее история подтверждает, что планировать роды невозможно.

Напомним, УНИАН писал, когда украинская спортсменка Марина Бех-Романчук впервые стала мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: