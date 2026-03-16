Премьер Бельгии призывает ЕС заключить соглашение с РФ для достижения мира в Украине, – Euronews

Барт Де Вевер объясняет, что это необходимо для восстановления доступа к недорогой энергии.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал Европу достичь соглашения с Россией, чтобы положить конец войне в Украине, сообщает Euronews.

Издание отметило, что Де Вевер заявил, что для восстановления доступа к дешевой энергии также необходимо заключение соглашения путем переговоров.

Однако, как говорится в статье, Европейский Союз остается разделенным в этом вопросе. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвали к прямым переговорам с Москвой, тогда как Польша и три страны Балтии категорически против этого.

Видео дня

"В частных беседах европейские лидеры соглашаются со мной, но никто не решается сказать это вслух. Мы должны положить конец конфликту в интересах Европы, не будучи наивными в отношении Путина", – рассказал премьер-министр Бельгии.

По его мнению, Европа не должна повторять прошлых ошибок в своих отношениях с Россией. Де Вевер подчеркнул необходимость перевооружения и развертывания войск на восточных границах.

"В то же время мы должны нормализовать отношения с Россией и восстановить доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл", – добавил он.

Издание сообщило, что Де Вевер утверждает, что двойная стратегия Европы, заключающаяся в военной поддержке Украины и давлении на российскую экономику, стала нежизнеспособной без поддержки Соединенных Штатов.

"Учитывая, что мы не можем оказывать давление на Путина, поставляя оружие в Украину, и не можем задушить его экономику без поддержки США, остается только один способ: заключить соглашение", – сказал бельгийский премьер.

Он добавил, что правительство страны не планирует вводить государственные субсидии для компенсации роста цен на энергоносители, связанного с войной на Ближнем Востоке.

"Я не собираюсь паниковать и выбрасывать миллиарды на ветер, как это делало предыдущее правительство", – сказал Де Вевер.

В статье напоминается, что ЕС работает над уменьшением своей зависимости от импорта российских энергоносителей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Он разработал планы по полному запрету импорта российских ископаемых видов топлива в следующем году.

Однако Венгрия и Словакия продолжают сопротивляться этим мерам, утверждая, что российские энергоносители необходимы для их энергетической безопасности.

Россия и Евросоюз: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 8 европейских лидеров, среди которых канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск, призвали Брюссель ужесточить визовые правила для граждан России, воевавших против Украины. В письме к президенту Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен указывается, что война России против Украины может создавать долгосрочные риски для внутренней безопасности Шенгенской зоны, где действует режим свободного передвижения. Лидеры европейских стран отметили, что демобилизованные российские военные или те, кто возвращается с фронта на ротацию, могут пытаться въехать в страны ЕС. Они не исключают, что это приведет к росту уровня преступности, насильственных правонарушений или деятельности, связанной с враждебными государствами.

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что любые соглашения по Украине, заключенные без участия европейских стран, будут неприемлемы. Мерц подчеркнул, что Европа должна быть вовлечена в мирные переговоры между РФ и Украиной. Он считает, что только при участии Европы мир может быть долгосрочным и легитимным. Канцлер Германии также высказал мнение о необходимости усиления давления на Москву. Мерц заявил, что Россия тянет время и действует вопреки воле американского президента.

