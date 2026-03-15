Жизнь на Марсе: на снимках NASA обнаружили следы пчел и рептилий

Анализируя снимки марсохода Curiosity, один ученый идентифицировал интересные структуры на Красной планете.

Исследование изображений с марсоходов NASA породило интригующие предположения о внеземной жизни на Красной планете. Профессор Университета Огайо Уильям Ромозер идентифицировал то, что он считает существами, похожими на насекомых и рептилий.

В течение многих лет ученые использовали марсоходы для поиска признаков прошлой или настоящей жизни на планете, концентрируясь в первую очередь на химических признаках или микробных окаменелостях. Однако данные результаты представляют альтернативную теорию: Марс может быть убежищем для существ, подобных насекомым и рептилиям. Его анализ, основанный на изображениях с Curiosity, предполагает, что некоторые особенности, видимые на фотографиях, имеют поразительное сходство с земными членистоногими и рептилиями, пишет The Daily Galaxy.

Похожие на насекомых формы жизни, запечатленные марсоходами

Исследование сосредоточено на изображениях с марсохода NASA Curiosity, на которых, по утверждению Ромозера, он идентифицировал несколько насекомоподобных существ в полете или в состоянии покоя. Эти организмы, которых профессор Уильям Ромозер называет "пчелами", по-видимому, обладают чертами, схожими с земными насекомыми, включая сегментированные тела, крылья и суставчатые придатки. В одной из его находок запечатлено существо, выполняющее акробатический полетный маневр, круто пикирующее перед выравниванием, подобно насекомому на Земле.

""Пчелы" различаются по размеру и типу. Были идентифицированы несколько характерных анатомических черт насекомых/членистоногих, не все у одной и той же особи, а в виде мозаики среди разных особей".

Анатомические структуры, наблюдаемые на этих изображениях, такие как сложные глаза и специализированные конечности, соответствуют членистоногим – большой группе, в которую входят насекомые. Ромозер также отметил следующее:

"Наблюдаемая фауна, похожая на насекомых, по-видимому, укрывается/гнездится в пещерах, в норах под поверхностью и в специализированных структурах".

Свидетельства наличия рептилиеподобных существ на Марсе

Ромозер также обнаружил среди фотографий марсохода то, что он считает окаменелостями рептилий. Одна из его ключевых находок касается образца, имеющего сходство с восточной королевской змеей, с отчетливой головой и двусторонними точечными структурами. Окаменелое существо, судя по всему, имеет большую пасть, способную широко раскрываться, что дополнительно подтверждает гипотезу о том, что рептилиеподобные организмы когда-то существовали или могут существовать на Марсе до сих пор.

Обнаруженные формы, похожие на рептилий, демонстрируют симметрию и анатомические черты, параллельные земным рептилиям. Эти наблюдения привели Ромозера к предположению, что Марс мог поддерживать или все еще может поддерживать формы жизни, подобные земным. На некоторых изображениях рептилиеподобные существа, похоже, охотятся на насекомоподобные организмы.

Астробиология стала намного интереснее

Последствия исследований Ромозера выходят за рамки открытия этих форм жизни. Он предполагает, что его находки могут дать начало новым направлениям науки.

"Учитывая доказательства присутствия организмов, подобных насекомым/членистоногим и рептилиям за пределами Земли, возможно, "астроэнтомология" и "астрогерпетология" станут важными темами в области астробиологии", – заявил он.

Представление Ромозером этих результатов в 2019 году на национальном собрании Энтомологического общества Америки вызвало как интерес, так и скептицизм. Независимо от окончательного вердикта, его исследования неизбежно спровоцируют новые дискуссии о жизни на Марсе и возможности открытия не только микробов, но и более сложных организмов.

