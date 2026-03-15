Блокировки Telegram в Украине не будет, но каналы необходимо деанонимизировать, - Верещук

Полного запрета Telegram в Украине не будет, но анонимные каналы необходимо деанонимизировать. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук в комментарии для "Новини.Live".

"Никогда о полном запрете Telegram не говорилось. По сути, невозможно полностью запретить. Это то, что подтверждают представители наших правоохранительных органов", - сказала она.

По словам Верещук, речь идет об ограничении использования анонимных каналов, которые Россия может использовать для вербовки украинцев и распространения дезинформации.

"Не может на пятом году полномасштабного вторжения страна-агрессор использовать Telegram-каналы для вербовки украинских граждан разных возрастных категорий так безнаказанно... Мы должны сделать все, чтобы деанонимизировать эти каналы", - подчеркнула она.

Верещук отметила, что вопрос урегулирования работы Telegram-каналов следует рассматривать прежде всего с точки зрения безопасности во время войны, а не как ограничение свободы слова.

Заставят ли Telegram-каналы раскрывать имена владельцев

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью УНИАН рассказал, в Раде сейчас нет законопроекта о деанонимизации Telegram-каналов. Он отметил, что в Раде есть законопроект об усовершенствовании системы взаимосвязи с различными реальными платформами.

Юрчишин поделился, что на данный момент есть проект, который требует, чтобы Telegram показал бенефициарных владельцев этих каналов и реагировал на обращения украинской стороны в случае выявления информации, которая способствует совершению уголовных преступлений, включая вербовку, распространение наркотиков и тому подобное.

