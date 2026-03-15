Из-за блокирования Ираном Ормузского пролива Трампу пришлось временно отменить санкции в отношении Кремля, чтобы стабилизировать мировой рынок нефти.

Администрация США ослабила санкции против российской нефти, несмотря на то, что РФ помогает Ирану атаковать военные базы США, и это является ошибкой президента Дональда Трампа. Однако ослабление санкций продлится недолго, уверен конгрессмен-республиканец Майкл Макколл, дав свой комментарий каналу CNN.

Политик напомнил, что Россия помогает врагам Америки. Она передает Тегерану данные о перемещении самолетов и кораблей США.

"Россия предоставила Ирану военную разведку для нанесения ударов по нашим военным целям, для уничтожения американцев. Я не думаю, что их следует вознаграждать отменой санкций", – заявил Макколл.

Многочисленные источники CNN указывают на системный обмен данными между Москвой и Тегераном: Кремль указывает цели, а Иран готовит удары.

Маккол признает попытки президента снизить расходы избирателей на АЗС, но цена компромисса кажется ему слишком высокой.

Законодатель прокомментировал мотивы администрации:

"Президент предпринимает определенные шаги, чтобы снизить цену на бензин. Мне не нравится видеть, как Путина вознаграждают, но я знаю, что это краткосрочная отмена санкций".

Канал подчеркивает, что пока нефтяной рынок реагирует вяло, а официальные источники в Вашингтоне продолжают мониторить ситуацию, пытаясь найти баланс между внутренней экономикой и национальной безопасностью. Дальнейшие шаги Белого дома будут зависеть от стабилизации в Ормузском проливе, отмечается в материале.

Что известно о санкциях против РФ

Правительство Великобритании заявило о своей непоколебимой позиции в отношении санкций против российской нефти, несмотря на повышение цен на энергоресурсы в мире. Министр энергетики Майкл Шенкс подтвердил, что Великобритания не собирается ослаблять давление на Россию, в отличие от Соединенных Штатов, которые смягчили санкции.

Между тем Соединенные Штаты отменили санкции в отношении немецкой "Роснефти". Это решение стало дипломатической победой Германии после длительных переговоров с Вашингтоном.

А вот Европейский Союз продлил действие санкций против России еще на полгода. Санкции распространяются на около 2600 физических и юридических лиц, включая замораживание активов, запрет на въезд в страны ЕС и ограничения на предоставление средств и экономических ресурсов субъектам, подпадающим под санкции.

