'Мы не воюем с Ираном': Зеленский рассказал о деятельности украинцев на Ближнем Востоке

Работа команд Украины на Ближнем Востоке - это защита и экспертиза с нашей стороны относительно того, как бороться с "шахидами". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, говоря о работе команд Украины на Ближнем Востоке.

"Отправлены серьезные команды. Каждая команда - это десятки людей. Это не история о том, что три-четыре человека куда-то просто отправляются для того, чтобы что-то показать. У нас команды серьезные", - отметил он.

По словам главы государства, три команды, которые вылетели, способны провести экспертизу и показать, как это должно работать.

"Речь не идет о присутствии где-то в операциях. Мы не воюем с Ираном. Речь идет о защите и четкой, полной экспертизе с нашей стороны относительно того, как бороться с "шахидами", - объяснил Зеленский.

Сейчас, добавил он, речь идет исключительно об экспертизе.

"Безусловно, они должны физически показать, как это работает, и они это покажут. Это первый шаг. Более фундаментальные, долгосрочные договоренности - это Drone deal с этими государствами", - сказал президент.

Говоря о том, что Украина получит взамен, Зеленский отметил, что "будем думать, будем с ними обсуждать".

"Честно говоря, для нас важными сегодня будут и технологии, и деньги. Поэтому мы посмотрим. Если получится вот такой формат Drone deal, то он будет", - отметил он.

Россия передает Ирану "Шахеды"

Как сообщалось, Зеленский подчеркнул, что Россия поставляет Ирану беспилотники "Шахед" для использования против Соединенных Штатов Америки и Израиля.

Он также подтвердил информацию о том, что Россия передавала Ирану разведывательные данные о размещении американских войск и объектов, чтобы Тегеран мог атаковать их.

