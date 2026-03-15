Названы топ-30 стран с наибольшими расходами на армию: Украина в списке

Интересно, что некоторые карликовые государства тратят на армию больше, чем многие крупные государства.

Хорошо известен факт, что США являются безусловным лидером в мире по объему оборонных расходов. В бюджете на текущий год для нужд Пентагона предусмотрено почти 1 триллион долларов. Это в четыре раза больше, чем оборонный бюджет Китая, который является вторым по величине. А вот какие страны идут после США и КНР дальше в списке крупнейших военных расходов? Здесь ответ уже не столь очевиден.

Издание Business Insider составило список из 30 стран мира с крупнейшими оборонными бюджетами. Список основан на данных Международного института стратегических исследований (Лондон) за 2024 год.

США . Совокупные расходы – 967,96 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 2831 доллар. Доля от ВВП – 3,32%. Китай . Совокупные расходы – 234,98 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 166 долларов. Доля от ВВП – 1,29%. Россия . Совокупные расходы – 120,32 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 854 доллара. Доля в ВВП – 5,51%. Германия . Совокупные расходы – 85,98 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 1022 доллара. Доля от ВВП – 1,83%. Великобритания . Совокупные расходы – 81,06 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 1184 доллара. Доля от ВВП – 2,26%. Индия . Совокупные расходы – 74,36 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 53 доллара. Доля от ВВП – 1,91%. Саудовская Аравия . Совокупные расходы – 71,73 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 1963 доллара. Доля в ВВП – 6,52%. Франция . Совокупные расходы – 64,03 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 937 долларов. Доля от ВВП – 2,02%. Япония . Совокупные расходы – 53,01 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 430 долларов. Доля от ВВП – 1,3%. Южная Корея . Совокупные расходы – 43,88 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 842 доллара. Доля от ВВП – 2,35%. Австралия . Совокупные расходы – 36,40 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 1360 долларов. Доля от ВВП – 2,02%. Италия . Совокупные расходы – 35,23 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 578 долларов. Доля от ВВП – 1,48%. Израиль . Совокупные расходы – 33,75 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 3589 долларов. Доля от ВВП – 6,39%. Украина . Совокупные расходы – 28,41 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 797 долларов. Доля от ВВП – 15,43%. Польша . Совокупные расходы – 28 миллиардов долларов. Расходы на душу населения – 723 доллара. Доля от ВВП – 3,25%. Канада . Совокупные расходы – 27 миллиардов долларов. Расходы на душу населения – 696 долларов. Доля от ВВП – 1,22%. Бразилия . Совокупные расходы – 24,4 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 111 долларов. Доля от ВВП – 1,11%. Нидерланды . Совокупные расходы – 23,61 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 1328 долларов. Доля от ВВП – 1,94%. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) . Совокупные расходы – 22,27 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 2220 долларов. Доля от ВВП – 4,09%. Алжир . Совокупные расходы – 21,4 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 455 долларов. Доля в ВВП – 8,23%. Испания . Совокупные расходы – 19,44 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 411 долларов. Доля от ВВП – 1,12%. Тайвань . Совокупные расходы – 18,86 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 799 долларов. Доля от ВВП – 2,43%. Сингапур . Совокупные расходы – 15,17 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 2517 долларов. Доля от ВВП – 2,86%. Турция . Совокупные расходы – 14,27 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 170 долларов. Доля от ВВП – 1,06%. Ирак . Совокупные расходы – 12,68 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 301 доллар. Доля от ВВП – 4,8%. Швеция . Совокупные расходы – 12,25 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 1157 долларов. Доля от ВВП – 2,01%. Индонезия . Совокупные расходы – 10,93 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 39 долларов. Доля от ВВП – 0,78%. Мексика . Совокупные расходы – 10,19 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 78 долларов. Доля от ВВП – 0,55%. Норвегия . Совокупные расходы – 9,79 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 1776 долларов. Доля от ВВП – 1,94%. Катар . Совокупные расходы – 9,66 миллиарда долларов. Расходы на душу населения – 3785 долларов. Доля от ВВП – 4,36%.

Рейтинг самых сильных военных стран

Объем военных расходов далеко не всегда определяет реальный военный потенциал государства. Как писал УНИАН, ранее портал Global Firepower опубликовал рейтинг самых сильных военных держав мира, где были учтены не только денежные расходы на оборону, но и многие другие параметры.

В этом рейтинге Украина оказалась на 20 месте. Эксперты перечислили сильные и слабые стороны нашей военной мощи.

Вас также могут заинтересовать новости: