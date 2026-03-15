Станет холоднее, начнутся осадки: синоптик сообщила, когда погода в Украине изменится

Погода в Украине на следующей неделе будет "прохладнее", со среды появятся осадки, которые будут периодическими. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, температура воздуха постепенно снизится и составит в дневные часы +5...+10 градусов.

"Завтра, 16 марта, еще будет теплая погода, днем ожидается +9...+13 градусов. И главное – солнечно", – рассказала синоптик.

В Киеве, отметила Диденко, в понедельник также будет без осадков. Температура составит +10...+12 градусов.

"В дальнейшем - холоднее, но в соответствии с нормами марта", - добавила она.

Как сообщал ранее УНИАН, циклон с Черного моря несет в Украину дожди. По словам синоптиков Украинского гидрометцентра, 14-16 марта постепенно будут происходить изменения в погоде. С востока к нам придет более прохладный воздух, поэтому дневная температура снизится. 16 марта в большинстве областей также будет сухо, однако днем на востоке и юго-востоке страны небольшой циклон с Черного моря затянет небо облаками и вызовет местами небольшой дождь.

Также мы писали, будет ли снег в Украине в ближайшее время. В Укргидрометцентре опровергли информацию, которая распространяется в сети, о том, что снова ожидаются снегопады. По их данным, температуры останутся преимущественно плюсовыми, поэтому, мол, никакого "засыпания снегом" или опасного ухудшения погоды не прогнозируется.

