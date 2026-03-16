Зачем стирать одежду наизнанку и когда этого делать не стоит: эксперты рассказали о нюансах

Если так поступать, то любимые джинсы или футболки прослужат вам дольше.

Стирка одежды наизнанку - это простой способ сделать день стирки более спокойным. Несмотря на то, что у такого способа есть преимущества, у него есть и недостатки, пишет Real Simple.

Почему стоит стирать одежду наизнанку

Выворачивание одежды наизнанку перед стиркой помогает защитить цвета от выцветания. Например, если вывернуть джинсы, это поможет предотвратить истирание других вещей из деликатных тканей, которые могут повредиться от трения о молнии, пуговицы и тяжелые материалы.

"Стирка одежды и выворачивание ее наизнанку поможет защитить внешнюю ткань от трения во время стирки, что имеет решающее значение для сохранения цвета и нового вида одежды. Это также может защитить принты и вышивку на одежде, а также тщательно очистить внутреннюю часть одежды, поскольку удаляет с нее пот, кожные жиры и клетки кожи", - объяснил владелец компании Bear Brothers Cleaning в Хантсвилле, штат Алабама, Форрест Веббер.

Видео дня

Несмотря на то, что технически невозможно полностью предотвратить выцветание тканей, выворачивание одежды наизнанку замедляет этот процесс, поэтому любимые джинсы или футболки прослужат вам немного дольше.

"Дело в том, что со временем даже дорогой хлопок выцветает и становится мягче (именно так ваша любимая футболка приобретает то необыкновенно мягкое ощущение, к которому вы стремитесь, а джинсы - идеальный эффект "поношенности"). Но если ваша цель - сохранить цвет, вы можете стирать эти вещи вывернутыми наизнанку, чтобы немного замедлить процесс выцветания", - добавил президент компании Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони.

К вещам, которые перед стиркой следует вывернуть, относятся:

джинсы;

спортивная одежда;

хлопковые рубашки;

яркие цвета;

темные цвета;

деликатные ткани без пятен.

Одежду, которую не следует стирать наизнанку

Если на одежде есть пятна, их нужно предварительно обработать, а затем стирать, не выворачивая. Это поможет максимально эффективно удалить пятна.

"Недостаток стирки одежды наизнанку прост: менее эффективное удаление пятен. По этой причине мы рекомендуем стирать загрязненные вещи лицевой стороной наружу и, конечно, предварительно обрабатывать их", - отметил Чекони.

Сюда, вероятно, входят:

одежда для младенцев, малышей и детей;

одежда, которую носят для работы в саду или других "грязных" работ;

спортивная одежда, которая пачкается на поле (например: футбольная форма, бейсбольные штаны).

Другие советы экспертов

