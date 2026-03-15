Война в Иране вызывает у Киева опасения: в The Times рассказали подробности

По мнению издания, длительная война против Ирана спасла бы Москву от экономического кризиса.

С изменением времен года у украинцев появилось хрупкое чувство оптимизма, но последствия войны президента США Дональда Трампа против Ирана могут еще разрушить его, пишет The Times.

"В течение нескольких месяцев украинцы выдерживали температуры, значительно опускавшиеся ниже нуля, не имея надежного отопления и электроснабжения, поскольку их энергосистема неоднократно подвергалась разрушительным ударам российской авиации", – напоминается в публикации.

Однако в течение последних двух недель столица получает более стабильное энергоснабжение, отчасти благодаря усилиям европейских партнеров Украины.

Кроме того, издание сообщило, что спустя четыре года после начала полномасштабной войны наконец появляются реальные признаки того, что совокупная покупательная способность Европы может помочь Украине выдержать испытания дольше, чем истощенная российская экономика.

По данным, в прошлом месяце российский президент Владимир Путин провел встречу, которая длилась до поздней ночи, с высокопоставленными чиновниками, которые пытались справиться с дефицитом бюджета, вызванным стремительным ростом военных расходов, влиянием санкций и резким падением доходов от нефти и газа.

В статье говорится, что Кремль рассматривал возможность сокращения на 10 процентов расходов на невоенные проекты, такие как строительство и дорожное хозяйство. Более того, рядовые россияне ощущают на себе последствия инфляции: цены на некоторые продукты питания и молочные продукты взлетели на 20–40 процентов.

"На поле боя Запад считает, что Украина наносит российским войскам настолько значительные потери, что Кремль больше не в состоянии их восполнить в рамках нынешней политики мобилизации", – отмечает издание.

Добавляется, что Украине в этом году даже удалось провести контрнаступление и отбить территорию, чему способствовал кризис в сфере связи с российской стороны.

Это произошло благодаря введению компанией X требования о регистрации терминалов спутниковой связи Starlink, которые были контрабандой ввезены в Россию десятками тысяч. Это лишило тысячи российских военнослужащих возможности безопасно общаться и управлять определенными типами разведывательных и ударных дронов.

Кроме того, беспилотники дальнего радиуса действия, производимые Украиной, наносят удары по все большему количеству заводов, имеющих решающее значение для военных действий России.

В то же время издание отмечает, что длительная война против Ирана спасла бы Москву от надвигающегося экономического кризиса и замедлила бы поставки Украине критически важных ракет ПВО.

"Любой затяжной конфликт на Ближнем Востоке может вызвать стремительный рост цен на нефть, и Москва вмешается, чтобы удовлетворить спрос", – говорится в материале.

Издание подчеркивает, что война в Иране должна была бы укрепить союз между США и Украиной, ведь Америка и ее союзники из Персидского залива могли бы воспользоваться беспрецедентным опытом Украины в сбивании иранских дронов. Однако очевидная неприязнь Трампа к украинскому лидеру сделала даже предложение президента Зеленского о помощи зоной конфликта.

"Мы не хотим потерять американцев, даже если они, несомненно, сейчас сосредоточены на Ближнем Востоке. Мы демонстрируем готовность помочь Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке, предлагая поделиться опытом Украины в сфере беспилотников, и мы искренне надеемся, что из-за ситуации на Ближнем Востоке Соединенные Штаты не отвернутся от вопроса войны в Украине", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Издание отметило, что глава Белого дома отклонил это предложение, заявив, что Зеленский является "последним человеком", от которого США хотят помощи.

В статье подчеркивается, что, несмотря на сообщения о том, что Россия предоставляет Ирану координаты американских целей и дополнительные беспилотники, Трамп обвинил Зеленского в том, что с ним "гораздо сложнее договориться" о прекращении войны в Украине, чем с Путиным.

"У украинцев есть и другие причины для беспокойства. Война с Ираном вызвала скачок цен на нефть и заставила США временно ослабить санкции в отношении российской нефти, которая сейчас находится в море", – объясняет издание.

Указывается, что хотя неожиданная прибыль не сможет компенсировать нанесенный ущерб, но длительная война на Ближнем Востоке принесет миллиарды в военную казну Путина.

По подсчетам издания Financial Times, Кремль в настоящее время получает около 150 миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно.

"Война в Иране также истощает те самые запасы ракет американского производства, которые закупают европейские партнеры Украины, что приведет к глобальной конкуренции за это оружие", – указывается в публикации.

В Киеве опасаются, что США могут отказаться от уже подписанных с Европой контрактов на поставку этого оружия Украине.

"Если Зеленскому удастся создать новые союзы, основанные на взаимной зависимости, он может найти новый способ давления на Россию, даже несмотря на то, что интерес США к войне в Украине ослабевает", – предполагает издание.

Зеленский и Трамп: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина хотела подписать соглашение с США о производстве беспилотников на сумму около 35-50 миллиардов. По словам Зеленского, чуть меньше года назад такое предложение передали американским партнерам. Президент Украины рассказал, что был получен сигнал от американцев, что им это интересно. Впрочем, добавил Зеленский, с Трампом документ не был подписан, и у него нет ответа, почему так произошло. Он не исключает, что, возможно, это соглашение будет подписано позже, но точно в этом не уверен.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, что не может назвать главу Белого дома своим другом, и добавил, что между ними существуют рабочие отношения. По словам Зеленского, настоящим другом среди мировых лидеров он считает президента Франции Эммануэля Макрона. Президент Украины отметил, что с главой Белого дома у него отношения "более сложные" и добавил, что , вероятно, был бы "не самым любимым сыном" Трампа. Зеленский предполагает, что Трамп может не одобрять отдельные его шаги, но он защищает интересы своей страны.

