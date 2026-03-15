За две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала около 10 млрд долларов, – Зеленский

Конфликт на Ближнем Востоке позволяет российскому диктатору Владимиру Путину зарабатывать миллиарды долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
"Смягчение санкций, введенных против России, также ему помогает. Наша разведка сообщает, что из-за всех санкций, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также из-за наших ударов по российской энергетической инфраструктуре Россия только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 миллиардов долларов", – отметил глава государства.
Однако всего за две недели войны в Иране Россия заработала около 10 миллиардов благодаря скачку цен на нефть.
"Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну", – подчеркнул Зеленский.
Президент заметил, что кремлевский правитель никогда не хотел заканчивать войну против Украины. Он просто боялся давления со стороны США, поэтому притворялся, что хочет переговоров.
"Я по-прежнему считаю, что Америка должна усилить давление на Путина. Иначе он не будет вести переговоры добросовестно. Он лишь хочет выдвигать ультиматумы Украине, такие как требование вывести наши войска с нашей территории. Но это не утолит его аппетита", – резюмировал Владимир Зеленский.
Война на Ближнем Востоке: влияние на Украину
На фоне конфликта на Ближнем Востоке ряд стран и компаний проявили интерес к приобретению украинского оружия. В частности, крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco хочет купить зенитные дроны для защиты нефтяных месторождений.
Кроме того, интерес проявил и Израиль – а это один из крупнейших производителей оружия в мире. Там заинтересовались украинскими дронами-перехватчиками. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже подал запрос на беседу с Владимиром Зеленским.