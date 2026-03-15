В Египте из моря извлекли 80-тонные блоки самого известного маяка: какой секрет хотят раскрыть ученые

Специалисты создают виртуальную копию сооружения, чтобы понять, как на самом деле функционировал Александрийский маяк.

Со дна Средиземного моря археологи подняли 22 массивных каменных блока, принадлежавших легендарному Александрийскому маяку. Гигантские обломки весом до 80 тонн позволят ученым раскрыть тайны одного из самых высоких сооружений античности, пишет в своем материале портал DailyGalaxy.

Согласно заявлению специальной археологической группы проекта PHAROS, находка является ключом к пониманию архитектуры прошлого. Сейчас блоки сканируют с помощью 3D-технологий.

В проекте сотрудничают Национальный центр научных исследований Франции (CNRS) и Фонд Dassault Systèmes. Специалисты создают виртуальную копию сооружения, которая поможет понять, как именно работали зеркала для фокусировки света.

Использовали ли древние инженеры стекло или полагались только на металлические зеркала? Цифровая реконструкция вскоре покажет миру истинный облик утраченного сокровища. Это позволит каждому желающему заглянуть внутрь одного из семи чудес света.

Археологи уже идентифицировали части главного входа. Фундамент также частично уцелел. Инженеры используют полученные данные для проверки теорий обрушения башни. Они хотят знать, как двигалась конструкция во время катастрофы.

В пресс-релизе фонда Dassault Systèmes пояснили:

"Цель этой исключительной и зрелищной операции – изучить и отсканировать эти архитектурные элементы, добавив их к коллекции из более чем 100 блоков, которые уже были оцифрованы под водой в течение последнего десятилетия".

Что еще удивительного нашли археологи

У берегов Англии был обнаружен корабль, затонувший 395 лет назад. Эта находка является сокровищем как для историков, так и для археологов, ведь судно находится в хорошем состоянии, что свидетельствует о высоком мастерстве судостроения того времени.

Кроме того, была открыта забытая цивилизация, которая проживала под землей на протяжении веков без связи с миром. По результатам анализа генетических образцов, около 63% жителей демонстрируют признаки инбридинга – браки между близкими родственниками на протяжении нескольких поколений. Эксперты считают, что изолированное положение этой общины привело к ограниченному генетическому разнообразию и ухудшению здоровья со временем.

А в Испании археологи обнаружили 5000-летнюю гробницу, полностью заполненную сокровищами. Монументальное сооружение длиной примерно 12 метров содержит многочисленные артефакты и погребальные предметы, которые могут предоставить ценную информацию о жизни древних общин Пиренейского полуострова.

Вас также могут заинтересовать новости: