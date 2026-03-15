Страны Ближнего Востока проявили интерес к дронам-перехватчикам Украины, - NBC News

Украина давно выразила готовность поделиться своим опытом и технологиями с другими странами.

По мере эскалации конфликта на Ближнем Востоке Украина может оказаться бесценным источником проверенного в боях опыта, накопленного в ходе полномасштабного вторжения РФ. Особенно союзникам США в регионе пригодятся опыт и технологии Украины в сбитии вражеских дронов, пишет NBC News.

У Украины есть огромный опыт борьбы с дронами

После начала военной операции США и Израиля против Ирана страны Ближнего Востока столкнулись с регулярными ударами иранскими "Шахедами". В издании отметили, что эта картина хорошо знакома Украине, небо которой каждую ночь покрывается сотнями российских дронов.

Более того, Украина сбивает большую часть вражеских беспилотников, причем не с помощью дорогостоящих ракет ПВО - как это делают многие страны Ближнего Востока - а с помощью гораздо более дешевых и эффективных дронов-перехватчиков. Эта технология отточена и усовершенствована за четыре года интенсивной войны с использованием БПЛА.

Видео дня

Спикер компании "Генерал Черешня", одного из ведущих производителей беспилотников в Украине, Марко Кушнир заявил в разговоре с журналистами, что после начала полномасштабного вторжения РФ Украина превратилась в уникальную "экосистему", позволяющую тестировать инновационные технологии беспилотников на поле боя в режиме реального времени.

"Цикл обратной связи между фронтом и производителем очень короткий. Мы можем получить отзыв утром, а вечером уже иметь решение, которое будет решать новые задачи на поле боя", - поделился он.

Кушнир отметил, что "Генерал Черешня" производит около 100 000 дронов в месяц. По его словам, один из флагманских дронов-перехватчиков компании специально предназначен для сбивания "Шахедов" и активно используется Вооруженными силами Украины. Он напомнил, что компания была приглашена принять участие в инициативе Пентагона "Drone Dominance" стоимостью 1 миллиард долларов еще до начала войны с Ираном.

"Это тот уровень экспертизы, за который Украина заплатила высокую цену - жизнями, территорией и очень долгой войной с более крупным и лучше оснащенным противником. В мире есть две страны, которые на собственном опыте понимают, как вести ежедневную, изнурительную технологическую войну с использованием дронов. Это мы и Россия", - подчеркнул Кушнир.

Спикер компании "Генерал Черешня" добавил, что союзники Украины начали признавать это. Также в издании напомнили, что ранее президент Владимир Зеленский говорил о том, что получил много запросов от США, стран Ближнего Востока и Европы об "опыте Украины в защите жизней, дронах-перехватчиках, а также системах радиоэлектронной борьбы и обучении".

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии журналистам заявил, что в среднем за день Украину атакуют от 150 до 200 российских дронов, причем в некоторых крупных атаках задействуется до 700 беспилотников. По его словам, от 80% до 90% вражеских беспилотников регулярно сбиваются.

"Таков наш опыт, и он лучший в мире. Именно поэтому они (США, Европа и страны Ближнего Востока - УНИАН) обратились к нам", - сказал Игнат журналистам.

Ранее важность дронов недооценивали

Соучредитель организации "Аэророзвидка" Ярослав Гончар рассказал журналистам, что до полномасштабного вторжения России в 2022 году военное руководство Украины проявляло мало интереса к дроновым технологиям и относилось к ним скептически.

"В их глазах дрон - по сравнению с танком или артиллерией - выглядел как игрушка. Они не могли понять, что это путь будущего. Но с тех пор это мышление изменилось, и из военной необходимости возникла целая новая отрасль", - поделился он.

Все больше стран обращают внимание на опыт Украины

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала журналистам, что в этом месяце более десятка украинских компаний, занимающихся производством дронов и оборонных технологий, провели в США "роуд-шоу", запланированное еще до начала войны с Ираном, в надежде привлечь американские инвестиции.

"В тот исторический момент, когда мир больше всего нуждается в технологиях и возможностях Украины, мы здесь. Для Украины было действительно важно показать, что мы можем предложить не политическую позицию, не сочувствие и не соболезнования. Мы можем предложить немедленные действия и немедленный результат", - подчеркнула она.

Стефанишина также не стала отвечать, находятся ли сейчас на Ближнем Востоке украинские специалисты, которые помогают американским войскам.

"Я не думаю, что кто-либо из нас сейчас имеет право предоставлять эту информацию напрямую", - сказала она журналистам.

В издании напомнили, что в Иране недавно заявили о том, вся территория Украины является "законной и правомерной целью для Ирана" за оказание помощи Израилю. Зеленский же подчеркивал, что Украина не воюет с Ираном.

Марко Кушнир поделился с журналистами, что к компании "Генерал Черешня" за помощью обращались частные организации и правительства стран Ближнего Востока. По его словам, эта помощь будет включать не только продажу дронов, но и необходимую для них вспомогательную инфраструктуру - такие вещи, как аккумуляторы и протоколы технического обслуживания - и, что наиболее важно, опыт их использования.

"Мы можем быстро обучить их военных использовать этот продукт в их условиях", - сказал он.

Ярослав Гончар же отметил, что сложно сказать, можно ли просто перенести украинский опыт использования дронов на Ближний Восток. По его словам, простое копирование не сработает.

Зеленский рассказал о деятельности украинцев на Ближнем Востоке

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что работа команд Украины на Ближнем Востоке - это защита и экспертиза с нашей стороны относительно того, как бороться с "Шахедами". Он отметил, что на Ближний Восток были отправлены команды по несколько десятков людей.

По словам главы государства, три команды, которые вылетели, способны провести экспертизу и показать, как это должно работать. Сейчас, добавил он, речь идет исключительно об экспертизе.

Вас также могут заинтересовать новости: