На авианосце USS Abraham Lincoln никогда не заканчивается электроэнергия, и вот почему

USS Abraham Lincoln может работать без перерыва в течение четверти века, не заходя при этом в порты для дозаправки.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln может служить в любой точке мира в течение 25 лет без дозаправки двигателей. А два современных ядерных реактора типа A4W обеспечивают корабль бесперебойной электроэнергией.

Как объясняет ресурс Wion, этот авианосец оснащен двумя сверхсовременными реакторами с водой под давлением. Разработала их компания Westinghouse. Эти системы генерируют огромное тепло с помощью контролируемого ядерного распада. И оно обеспечивает энергией весь военный корабль.

"Ядерное тепло создает пар под высоким давлением, который вращает огромные электрические турбины. Эта система с замкнутым контуром вырабатывает примерно 260 000 валовых лошадиных сил, без труда приводя в движение четыре гигантских бронзовых винта корабля", – говорится в материале.

Благодаря тому, что обогащенный уран обладает невероятно высокой энергетической плотностью, USS Abraham Lincoln может работать непрерывно в течение четверти века, не заходя при этом в порты для дозаправки.

Бортовая атомная электростанция авианосца вырабатывает достаточно электроэнергии для обеспечения небольшого города, где проживают 100 000 человек. Благодаря ей обеспечивается питание сложных радиолокационных систем корабля, боевых компьютеров и т. д.

Реакторы также обеспечивают опреснение воды. Эти жизненно важные системы мгновенно кипятят морскую воду, производя до 400 000 галлонов пресной питьевой воды ежедневно. Это примерно 1,5 млн литров.

"Неограниченное количество электроэнергии обеспечивает полное жизнеобеспечение многочисленного экипажа корабля. Она питает огромные камбузы, где ежедневно готовят тысячи порций еды, а также критически важные системы отопления и кондиционирования. Корабль использует пар непосредственно из ядерных реакторов для работы своих мощных катапульт на летной палубе. Это сильное давление позволяет экипажу безопасно запускать в небо тяжелые истребители-невидимки и бомбардировщики", – подчеркивает автор.

Этот корабль полностью работает на ядерной энергии. Но, несмотря на это, на борту также хранятся огромные запасы топлива для авиационной составляющей. Это позволяет держать истребители полностью заправленными для боевых миссий высокой интенсивности.

Раз в 25 лет авианосец заходит в сухой док для проведения комплексной перезаправки. Во время этого инженеры извлекают отработанное урановое топливо и устанавливают свежее.

Другие интересные факты о USS Abraham Lincoln

Авиация USS Abraham Lincoln полностью ослепляет прибрежные радары Ирана. Делается это с помощью самолетов EA-18G Growler. Они используют современные тактические контейнеры для создания помех ALQ-99 высокого и низкого диапазона.

При этом площадь палубы USS Abraham Lincoln составляет около 4,5 акра. Это почти в четыре раза больше площади Белого дома. Экипаж корабля насчитывает более 5,5 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: