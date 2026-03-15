Эксперт назвал лучший метод защиты от ударов российской баллистикой

Лучшей защитой от российских баллистических ракет является их уничтожение еще непосредственно на территории России. Речь идет о складах, пусковых установках и т. п.

И в этом может помочь появление собственной украинской баллистики. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Киев24" авиационный эксперт Константин Криволап.

"Я очень надеюсь, что до конца этого месяца у нас уже появится наша баллистика, которая может поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это первый щит, который мы можем организовать для того, чтобы сбивать баллистику", – пояснил специалист.

Видео дня

Возможности противника существенно уменьшают и удары Сил обороны по таким заводам, как, например, "Кремний Эл" в Брянске. Там выпускают микроэлектронику, которая является компонентом всех вражеских ракет.

Важным был и удар по Воткинскому заводу, говорит Криволап. В России больше нет заводов, выпускающих двигатели для баллистических ракет, отметил эксперт.

Удары по России и оккупированным территориям

Поздно вечером в субботу, 14 марта, мощные взрывы потрясли временно оккупированный Должанск Луганской области. В Сети писали о поражении склада с вражескими боеприпасами. Грохот от взрывов был слышен за километры.

Ранее стало известно о том, что Силы обороны Украины поразили еще две военные единицы РФ – паром "Славянин" и судно "Авангард". Они были основными элементами Керченской паромной переправы. Россияне использовали эти суда для ведения войны против Украины.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил об атаке на военный аэродром "Майкоп", расположенный в Республике Адыгея, РФ. Отмечалось, что были зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.

