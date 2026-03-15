Вот-вот стартует 'Оскар-2026': онлайн-трансляция церемонии награждения

Вскоре станет известен полный список лауреатов самой престижной кинопремии "Оскар" 2026 года. 98-я церемония награждения состоится в ночь на 16 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
"Оскар-2026": онлайн-трансляция
Напомним, УНИАН писал, когда будет "Оскар 2026". В 23:00 15 марта стартовало предшоу, которое в Украине комментирует и ведет актер театра и кино, театральный режиссер Алексей Гнатковский.
Сама же церемония награждения начнется в 01:00.
Транслироваться шоу будет в частности на канале ABC и на стриминговом сервисе Hulu, в Украине - на телеканале "Суспільне Культура".
Во время церемонии традиционно объявят победителей в 24 номинациях:
- Лучший фильм
- Лучшая режиссура
- Лучшая мужская роль
- Лучшая женская роль
- Лучшая мужская роль второго плана
- Лучшая женская роль второго плана
- Лучший оригинальный сценарий
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший международный фильм
- Лучший анимационный полнометражный фильм
- Лучший документальный полнометражный фильм
- Лучший короткометражный игровой фильм
- Лучший анимационный короткометражный фильм
- Лучший документальный короткометражный фильм
- Лучшая операторская работа
- Лучший монтаж
- Лучшая работа художника-постановщика
- Лучшие костюмы
- Лучший грим и прически
- Лучший оригинальный саундтрек
- Лучшая оригинальная песня
- Лучший звук
- Лучшие визуальные эффекты
- Лучший кастинг
