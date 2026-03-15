Вот-вот стартует 'Оскар-2026': онлайн-трансляция церемонии награждения

Вскоре станет известен полный список лауреатов самой престижной кинопремии "Оскар" 2026 года. 98-я церемония награждения состоится в ночь на 16 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Напомним, УНИАН писал, когда будет "Оскар 2026". В 23:00 15 марта стартовало предшоу, которое в Украине комментирует и ведет актер театра и кино, театральный режиссер Алексей Гнатковский.

Сама же церемония награждения начнется в 01:00.

Транслироваться шоу будет в частности на канале ABC и на стриминговом сервисе Hulu, в Украине - на телеканале "Суспільне Культура".

Во время церемонии традиционно объявят победителей в 24 номинациях:

  • Лучший фильм 
  • Лучшая режиссура 
  • Лучшая мужская роль 
  • Лучшая женская роль 
  • Лучшая мужская роль второго плана 
  • Лучшая женская роль второго плана 
  • Лучший оригинальный сценарий 
  • Лучший адаптированный сценарий 
  • Лучший международный фильм 
  • Лучший анимационный полнометражный фильм 
  • Лучший документальный полнометражный фильм
  • Лучший короткометражный игровой фильм 
  • Лучший анимационный короткометражный фильм
  • Лучший документальный короткометражный фильм
  • Лучшая операторская работа
  • Лучший монтаж 
  • Лучшая работа художника-постановщика
  • Лучшие костюмы 
  • Лучший грим и прически
  • Лучший оригинальный саундтрек
  • Лучшая оригинальная песня
  • Лучший звук
  • Лучшие визуальные эффекты
  • Лучший кастинг

