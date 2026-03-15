Израиль и Япония отказываются от Patriot в пользу дронов ВСУ: военный о преимуществах БПЛА

Ракеты обходятся очень дорого в качестве защиты от дронов, поэтому другие страны стремятся приобрести украинские дроны-перехватчики, заявил Иван Тимочко.

Япония и Израиль проявляют серьезный интерес к украинским системам борьбы с беспилотниками. Ведущие технологические державы стремятся отойти от использования дорогостоящих ракет против дешевых воздушных целей, заявил в эфире "Украинского радио" председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный обозреватель Иван Тимочко.

По его словам, опыт украинской войны заставляет мировых лидеров пересматривать оборонные стратегии. Например, Япония действует традиционно и ищет готовые качественные решения или патенты для локализации производства. Токио уже имеет опыт сборки американских ракет Patriot, однако сейчас акценты смещаются. На фоне агрессивных заявлений Китая японцы стремятся получить технологии, которые позволят массово отражать атаки дронов за разумные средства.

"Япония – это традиция, они издавна так поступают. Они ищут патенты или качественные изделия, либо закупают, либо становятся основными заказчиками. И, конечно, пытаются параллельно просить какие-то части лицензии", – объясняет военный.

Видео дня

Также эксперт сказал, что многие страны вскоре откажутся от закупок ракет Patriot в огромных масштабах. Рынок нуждается в дешевых, но эффективных средствах противодействия, говорит Тимочко:

"Поскольку сейчас в воздухе как средство поражения ракеты точно не имеют преимущества – преимущество имеют дроны, по крайней мере в количестве. И сбивать дорогими ракетами дешевые дроны не будут".

Почему Нетаньяху ищет замену дорогостоящим ракетам

Похожая ситуация наблюдается в Израиле, подчеркнул Тимочко, ведь массированные атаки истощают бюджет. Биньямин Нетаньяху стремится защитить страну без использования "золотых" ракет против копеечных иранских БПЛА. Эксперт подчеркивает важность украинского опыта для Тель-Авива:

"Конечно, Нетаньяху не хотелось бы, чтобы маленькая страна подвергалась массированным ударам дронами и не имела противодействия или использовала дорогие ракеты".

Долгое время производители ракет были монополистами военной отрасли, но теперь ситуация меняется, говорит военный обозреватель. Украинские дроны обрушили этот закрытый рынок, и производители из США станут более уступчивыми – они боятся падения акций и потери заказов.

Какие страны оценили украинские дроны

Ранее сообщалось о переговорах между Украиной и Саудовской Аравией относительно потенциальной сделки по поставке украинских дронов-перехватчиков на сумму в миллионы долларов. Саудовская Аравия хочет иметь украинские эффективные средства противодействия иранским беспилотникам типа "Шахед".

Кроме того, стало известно об инвестициях сыновей президента США Дональда Трампа в американскую компанию Powerus, которая стремится коммерциализировать технологии украинских беспилотных летательных аппаратов. Powerus планирует выйти на биржу Nasdaq.

Украина также оказала помощь США, направив экспертов с дронами для защиты американских военных баз в Иордании. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул оперативность реакции Украины на просьбу США.

