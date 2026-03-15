Россияне усилили 'Молнии' новыми антеннами: Флеш объяснил, что это дало врагу

Одним из преимуществ для противника является то, что при изготовлении антенны из металла с помощью лазера ее стоимость может быть очень низкой.

Российские оккупанты продолжают применять на "Молниях" логопериодические направленные антенны. Об этом в своем Telegram-канале написал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Плюсы для врага: широкий диапазон работы антенны, значительное увеличение дальности, устойчивость к подавлению видео", – отметил он.

Кроме того, добавил "Флеш", у этой антенны поляризация либо вертикальная, либо горизонтальная, тогда как мы привыкли подавлять и перехватывать с помощью круговой поляризации.

"Благодаря этому наша эффективность падает", – пояснил он.

Также, если изготавливать антенну из металла с помощью лазера, то цена может быть очень низкой.

Еще одним плюсом для противника является то, что средствам радиоэлектронной разведки сложнее перехватить видео, ведь антенна "излучает не во все стороны, а назад".

Минус для россиян

"Минус для врага. У антенны диаграмма около 50 градусов. То есть "Молния" в полете может маневрировать, но если повернется боком или задом на большом расстоянии, потеряет связь", – рассказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее Бескрестнов заявил, что сбиваемость перехватчиками "Шахедов" выросла с 5-15% до 35%. По его словам, этот процент варьируется в разные дни, но уже есть результаты сбивания "малой ПВО" до 35% вражеских "Шахедов". Лучшая ситуация – в Киеве.

Также "Флеш" отметил, что Украина развернула сеть радиолокационных станций и начала сбивать крылатые беспилотники россиян зенитными дронами, но у врага появилась задача поиска противодействия нашим средствам борьбы с БПЛА.

