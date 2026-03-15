Сырский рассказал об участке фронта, где сейчас наиболее ожесточенные бои

Интенсивность наступательных действий на этом участке значительно выше по сравнению с другими направлениями.

На Запорожском направлении российская армия сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его как основное. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Провел очередной день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки", - рассказал он.

По словам Сырского, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

"По итогам работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника. На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что задачи остаются неизменными, а именно удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь противнику, перехват инициативы и сохранение жизни украинских защитников.

Ранее Институт изучения войны писал, что ВСУ усилили удары по российским целям на двух направлениях. По словам аналитиков, эти удары были в основном направлены против российских войск и техники на востоке и юге Украины, где российские войска сосредоточили свои наступательные операции.

В то же время спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявил, что бои за Константиновку в Донецкой области уже начинаются. Он отметил, что стратегическая цель российских оккупантов заключается в том, чтобы полностью охватить эту агломерацию, а дальше - выходить на Славянско-Краматорский рубеж.

"Что касается Константиновки, вполне вероятно, что будет активность. Она сегодня наблюдается и на Лиманском направлении, в том числе и на Запорожском", - добавил Братчук.

