БПЛА ударил возле блокпоста в Черниговской области: среди военных есть погибший и раненые

Беспилотник российских оккупантов ударил вблизи блокпоста в Черниговской области, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дмитрий Брыжинский, начальник Черниговской городской военной администрации.
"БПЛА попал вблизи блокпоста в с. Новоселовка Киселевской общины Черниговского района. В результате удара есть погибший и раненые среди военнослужащих, также пострадал полицейский", – заявил он.
На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с БПЛА, работают соответствующие службы.
Россияне наносят удары по областям Украины
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 15 марта, вблизи села Червона Хвиля Купянского района российские военные нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался по дороге.
В результате атаки погибли 27-летний врач и медицинский техник. Еще один 53-летний сотрудник бригады получил ранения, его госпитализировали.
14 марта россияне нанесли удар по жилому кварталу Запорожья, в результате чего погибли два человека, более 20 получили ранения.