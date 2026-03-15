БПЛА ударил возле блокпоста в Черниговской области: среди военных есть погибший и раненые

Беспилотник российских оккупантов ударил вблизи блокпоста в Черниговской области, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Дмитрий Брыжинский, начальник Черниговской городской военной администрации.

"БПЛА попал вблизи блокпоста в с. Новоселовка Киселевской общины Черниговского района. В результате удара есть погибший и раненые среди военнослужащих, также пострадал полицейский", – заявил он.

На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с БПЛА, работают соответствующие службы.

Россияне наносят удары по областям Украины

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 15 марта, вблизи села Червона Хвиля Купянского района российские военные нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался по дороге.

В результате атаки погибли 27-летний врач и медицинский техник. Еще один 53-летний сотрудник бригады получил ранения, его госпитализировали.

14 марта россияне нанесли удар по жилому кварталу Запорожья, в результате чего погибли два человека, более 20 получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: