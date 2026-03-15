Инженеры разобрали электродвигатель BYD и были удивлены тем, что обнаружили

Главный конкурент Tesla преподнес сюрприз.

Китайская компания BYD в прошлом году вышла на первое место в мире по объемам продаж электромобилей, потеснив многолетнего лидера Tesla. В значительной степени успех китайцев объясняется более низкими ценами по сравнению с американским конкурентом. Но насколько китайские электромобили способны соперничать с "Теслой" в техническом плане?

На днях инженеры американской компании Munro, специализирующейся на инженерной поддержке электрических и гибридных двигателей, опубликовали видео на YouTube, в котором показали внутреннее устройство силовой установки BYD.

Разобрать решили электродвигатель IDM-210 мощностью 250 лошадиных сил в комплекте с инвертором. И первое, на что обратили внимание американские инженеры, это вес силовой установки – всего 84 кг. Это очень мало, и это одно из его преимуществ, поскольку компактные размеры и небольшой вес позволяют устанавливать такой двигатель даже в компактные сити-кары.

Что касается внутреннего наполнения, то там первым большим сюрпризом стал логотип американской компании BorgWarner на корпусе электродвигателя под инвертором. Это открытие означает, что новые двигатели BYD фактически являются западными. В результате инженеры констатировали, что двигатель имеет высокое качество сборки, что свидетельствует об огромном опыте работы с этими силовыми установками.

Разбирая двигатель дальше, инженеры обнаружили, что передаточное число составляет более 12:1. То есть электродвигатель работает на чрезвычайно высокой скорости (до 18 000 об/мин).

Что касается инвертора, то его американцы охарактеризовали как имеющий простую внутреннюю конструкцию и рассчитанный на напряжение 750 В. Вместе с тем фильтрующий элемент неровностей тока они назвали очень хорошо продуманным.

Инженеры также похвалили некоторые интеллектуальные решения, примененные производителем двигателя при проектировании точки опоры ротора. Сам корпус изготовлен из алюминия, но при нагревании алюминий сильно расширяется. Поэтому производитель сделал центральную опорную зону подшипника из стального кольца, покрытого изоляционным материалом, который уменьшает паразитные токи и возвращает их к центру ротора, где кольцо со щетками поглощает статическое электричество.

И хотя опорная зона подшипника таким образом стала дороже в производстве, это дало китайцам возможность использовать более дешевые подшипники уже в самом роторе. По мнению американских инженеров, здесь китайцы мудро расставили приоритеты, куда разместить более дорогой компонент, чтобы снизить общую стоимость двигателя.

Охлаждение ротора маслом не осуществляется, поскольку здесь китайцы воспользовались своим специфическим преимуществом. Поскольку BYD имеет более легкий доступ к редкоземельным элементам, на которые у Китая почти монополия, ротор изготовлен с более высокой их концентрацией в постоянном магните для большей устойчивости к высоким температурам.

На роторе американцы также обнаружили канавки, предназначенные для балансировки токов, что значительно повышает эффективность конструкции. Также инженеры похвалили продуманную конструкцию полупроводников в инверторе, которая упрощает их охлаждение.

Вместе с тем американцы отмечают, что все эти решения, похоже, были разработаны американской компанией BorgWarner для BYD, а не самими китайцами. По мнению американцев, это может быть одной из причин успеха BYD на рынке.

В целом же двигатель китайского электрокара инженеры оценили как хорошо спроектированный и надежный.

Как писал УНИАН, американец купил подержанный электромобиль Tesla Model S P90D за 10 300 долларов, который изначально стоил 140 000 долларов. После покупки оказалось, что главной проблемой авто был передний электродвигатель, ремонт которого в сервисном центре оценили в 5500 долларов. Однако блогер смог устранить неисправность самостоятельно, потратив всего около 80 долларов.

Также мы рассказывали, как американский блогер купил подержанный электромобиль Mitsubishi i-MiEV 2011 года, который часто называют одним из худших в мире из-за слабой мощности, маленьких размеров и тесного салона. Реальный запас хода оказался ужасным – всего около 34 км.

Вас также могут заинтересовать новости: