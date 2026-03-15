Стоит ли переплачивать за защиту экрана? Сравнение эффективности дорогих и дешевых стекол

Действительно ли дорогой протектор обеспечивает пропорционально лучшую защиту - сейчас и узнаем.

Сегодня смартфон – это основа нашей жизни. Поскольку он стал так важен, мы не хотим, чтобы с ним что-то случилось. Однако телефон не застрахован от повседневного износа или случайных падений. Чтобы он выжил при обычном использовании, существуют защитные протекторы экрана. Но вопрос в том, стоит ли тратиться на дорогой протектор ради того, что может оказаться лишь минимальной дополнительной защитой по сравнению с дешевым?

В первые дни экраны смартфонов не были такими прочными. Вы покупали новенький iPhone только для того, чтобы поцарапать стеклянный дисплей в сумке ключами от машины. Защитные пленки удовлетворяли реальную потребность на заре появления смартфонов. Теперь же, с последними вариантами Corning Gorilla Glass, многие телефоны стали гораздо прочнее и менее подвержены повреждениям, пишет BGR.

Тем не менее, даже лучшие дисплеи могут поцарапаться, и, чтобы избежать этой жестокой участи, вы можете выбрать защитный протектор. Но вместо того, чтобы гнаться за самым высоким ценником, вам стоит найти подходящий тип – например, закаленное или гибридное стекло – который лучше всего подходит для вашего ежедневного использования.

Любой протектор экрана может разбиться

В настоящее время вы можете найти протекторы для экрана по цене от 5 или 6 евро до 50 евро и выше. В большинстве случаев любой протектор будет накапливать повреждения, и его следует заменить, когда трещины станут действительно заметными.

В отличие от вашего экрана, где повреждение является необратимым, протектор – это одноразовая броня. Он благородно приносит себя в жертву, и его обычно "легко наклеить, легко снять". Если все, что делает протектор, – это предотвращает царапины и повреждения при падении, и вам все равно придется его со временем заменить, почему бы не остановиться на более дешевом варианте, который более или менее справляется со своей задачей? Вместо этого вам стоит инвестировать в страховку, AppleCare или прочный чехол.

Однако дорогой протектор экрана не является полной тратой денег. Дешевая модель будет использовать материалы более низкого качества и ее легче заменить, в то время как премиальные модели отличаются высококачественной сборкой, повышенной ударопрочностью или дополнительными функциями, такими как антибликовое покрытие. Это означает, что они могут поглотить больше повреждений, и если деньги не проблема, почему бы не обеспечить максимально возможную безопасность? Разница может быть небольшой, но это дает душевное спокойствие. Тем не менее, вместо выбора "дешевое против дорогого", вам стоит уделить больше внимания тому, что именно вам нужно.

Выбор правильного типа важнее

Прежде чем смотреть на ценник, важно определиться с наиболее подходящим типом. У вас есть стандартный PET-пластик – самый дешевый и простой вариант. Это обычная тонкая пластиковая пленка, которая обеспечивает некоторую устойчивость к царапинам, сохраняет естественные ощущения от дисплея, но ничего не может сделать при ударах. Чуть более прочный вариант – гидрогелевая пленка TPU, предлагающая лучшую защиту и гибкость, хотя и уступающая стеклу в прозрачности и устойчивости к царапинам.

Затем идет закаленное стекло (TG), которое, вероятно, является лучшим вариантом для многих пользователей. Это твердый стеклянный слой, защищающий как от царапин, так и от легких ударов, при этом сохраняющий ощущение взаимодействия со стеклянным экраном.

Однако обратите внимание, что изогнутые дисплеи плохо сочетаются со стандартным закаленным стеклом, и если телефон упадет на бок, вы можете получить длинную трещину. Существует специализированное закаленное стекло с УФ-установкой для изогнутых дисплеев, которое должным образом закрывает экран и отлично ощущается, но его сложно устанавливать, а УФ-клей может повредить телефон.

Гибридное закаленное стекло предназначено для пользователей, которые живут в постоянном страхе перед падениями. Стеклянные протекторы также бывают специальных вариантов, таких как антибликовые или матовые, с аналогичной степенью защиты. Наконец, жидкокристаллические нано-протекторы создают тонкую пленку с достаточной сопротивляемостью, безупречным внешним видом и отсутствием пузырьков воздуха, но они стираются и уязвимы для ударов.

Сейчас стеклянные протекторы определенно предлагают превосходные характеристики по сравнению с пластиком, но если вам приходится выбирать между закаленным стеклом за 15 и 50 евро, первое вполне справится со своей задачей. Вы можете купить второе, если хотите, но выигрыш будет минимальным.

Ранее УНИАН сообщал, почему замена батареи часто лучше покупки нового смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: