На фоне войны на Ближнем Востоке дроны-перехватчики стали новым козырем Украины, - Time

В феврале прошлого года во время печально известной встречи в Овальном кабинете президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у него "нет козырей". Чуть больше года спустя ситуация для украинского лидера, возможно, улучшилась.

Об этом пишет Time. Война на Ближнем Востоке создала для Украины дипломатические и экономические возможности. После того как иранские дроны погрузили страны Персидского залива в хаос, украинские технологии противодействия беспилотникам стали очень востребованными.

Несмотря на то, что страны региона имеют доступ к современным системам противоракетной обороны, справиться с большим количеством иранских "Шахедов" им сложно. Учитывая, что Россия годами использует их для ударов по украинским городам, Украина разработала целый ряд относительно дешевых перехватчиков и оборудования для радиоэлектронного подавления вражеских БПЛА.

"Шахеды" в российско-украинской войне

За время полномасштабной войны против Украины РФ, по данным украинских чиновников, применила для атак десятки тысяч "Шахедов". И это слишком большое количество для того, чтобы с ними смогли справиться 10 систем Patriot, которыми располагает Украина. Это заставило Киев создать новые средства противодействия вражеским дронам, рассказывает автор.

"Украина создала многоуровневую оборонную сеть, сочетающую радиолокационное обнаружение, электронное подавление и мобильные подразделения противовоздушной обороны, вооруженные пулеметами и зенитным оружием. Украинские силы также начали разрабатывать дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения "Шахедов" в воздухе", – говорится в материале.

Результатом такого подхода стало стремительное развитие отрасли средств противодействия дронам. Украинские компании и военные инженеры совершенствовали свои технологии годами.

Также Украина работала с рядом американских компаний над созданием подобных технологий. Например, дрон Merops был создан американской оборонной компанией при поддержке экс-генерального директора Google Эрика Шмидта. При разработке учитывались предложения украинских бойцов и технических экспертов.

Почему опыт Украины важен в контексте Ближнего Востока

Иран начал использовать свои дроны на Ближнем Востоке на фоне операции США и Израиля. Поэтому опыт Украины стал очень востребованным, ведь защита от этих дронов в странах Ближнего Востока оказалась очень дорогой.

БПЛА типа Shahed стоят примерно от 20 000 до 50 000 долларов за единицу. Для их сбития часто применялись ракеты противовоздушной обороны стоимостью в миллионы долларов.

"Экономическое несоответствие стало серьезным вызовом для вооруженных сил, которые пытаются защитить критическую инфраструктуру и военные базы от массовых атак дронов. Даже чрезвычайно эффективные системы противовоздушной обороны могут быстро исчерпать дорогостоящие запасы перехватчиков во время длительных атак", – отметил автор.

США уже начали развертывать более доступные альтернативы. Например, на Ближний Восток было направлено около 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, изначально разработанных и испытанных в Украине. В то же время президент США Дональд Трамп настойчиво отрицает, что Штаты нуждаются в помощи.

"Несмотря на растущий международный интерес к украинской технологии противодействия дронам, Соединенные Штаты публично преуменьшают необходимость помощи со стороны Киева", – резюмирует издание.

Война на Ближнем Востоке: вы могли это пропустить

Противодействие иранским "Шахедам" истощает арсеналы Франции. Истребители Dassault Rafale перехватили десятки таких дронов, но в военном руководстве страны обеспокоены большими затратами ракет.

Между тем страна-агрессор Россия, похоже, только выигрывает от конфликта на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего за две недели войны РФ заработала около $10 млрд.

