Воры обращают внимание на одну деталь в дверях и по ней выбирают квартиру для взлома

Многие специалисты отмечают, что многие владельцы квартир не уделяют этому должного внимания.

Безопасность входной двери часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Однако многие люди не осознают, что всего одна деталь может раскрыть взломщику важную информацию, пишет Kobieta.gazeta.pl.

Отмечается, что при взгляде на цилиндр замка опытному специалисту достаточно всего нескольких секунд, чтобы определить модель и принцип действия механизма. Именно поэтому многие специалисты советуют уделять этому элементу должное внимание.

В издании подчеркнули, что прочность двери довольно важна, но при взломе злоумышленники чаще всего берутся за цилиндр замка, чтобы попасть внутрь. Для взлома иногда достаточно подходящего инструмента или модифицированного ключа, не оставив заметных следов.

Видео дня

Специалисты рекомендуют позаботится об ограничении видимости цилиндра замка. Они советуют установить специальную броненакладку на цилиндр замка. Это металлический элемент, устанавливаемый на внешней стороне двери, который закрывает цилиндр замка.

По словам специалистов, такая защита значительно затрудняет распознавание типа механизма и выбор подходящей техники для его взлома. Дополнительным преимуществом этого решения является усиление конструкции в месте, наиболее подверженном повреждениям.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на цилинды замка с защитой от бампинга. Они затрудняют взлом замка с помощью модифицированного ключа.

В издании рассказали, что метод бампинга заключается в использовании специально подготовленного ключа, который после удара позволяет сдвинуть элементы механизма замка. Благодаря этому дверь может быть открыта очень быстро и без видимых повреждений. Усиленные цилиндры в значительной степени ограничивают эффективность этого метода.

Также для дополнительной защиты можно приобрести умные замки для двери. Эти устройства могут передавать уведомления на смартфон о том, что кто-то пытается проникнуть в ваш дом.

Как защитить домашний роутер и Wi-Fi от хакеров

Ранее Profit.ro писало, как защитить домашний роутер и Wi-Fi от хакеров. Отмечается, что хакер может попытаться перехватывать интернет-трафик, перенаправлять пользователя на фальшивые сайты или подключаться к другим устройствам в сети.

По словам экспертов, первое, что стоит сделать - сменить пароль для входа в панель управления роутером. Следующий шаг – шифрование Wi-Fi.

Также эксперты настоятельно рекомендуют отключить функцию WPS (Wi-Fi Protected Setup) в настройках роутера, Изначально она создавалась для быстрого подключения устройств, однако со временем стала известной уязвимостью. Если она активна, злоумышленникам легче получить доступ к сети.

