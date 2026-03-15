Дни на Земле становятся длиннее с беспрецедентной скоростью: что происходит

Вращение Земли замедляется, при этом сутки становятся немного длиннее. В целом то, что с течением времени скорость вращения планеты то ускоряется, то замедляется, не является чем-то удивительным. Однако новые исследования свидетельствуют, что нынешняя ситуация является беспрецедентной – по крайней мере за последние 3,6 миллиона лет истории, сообщает IFL Science.

Теоретически для одного оборота Земли требуется 24 часа – иногда больше, иногда меньше, в зависимости от гравитационного притяжения Луны и ряда геофизических процессов. В июле и августе 2025 года близость Луны стала причиной того, что дни на Земле стали примерно на 1 миллисекунду длиннее

"Однако наблюдается и гораздо более масштабная тенденция. Изменения климата, вызванные деятельностью человека, приводят к потеплению планеты и таянию ее ледниковых щитов, высвобождая воду, которая была заморожена на протяжении тысячелетий. Когда эта вода тает и распространяется по всему миру в виде повышения уровня морей, она перераспределяет массу Земли. Таким образом она постепенно тормозит вращение Земли, удлиняя дни на миллисекунды", – говорится в материале.

Что говорят ученые

Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе (ETH Zurich) пытались определить, насколько необычно нынешнее замедление вращения Земли и было ли такое раньше. Исследование было опубликовано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Команда ученых пришла к выводу, что продолжительность земных суток в настоящее время увеличивается примерно на 1,33 миллисекунды в столетие, главным образом из-за повышения уровня моря в результате таяния льда.

"Они установили, что это происходит с беспрецедентной скоростью по сравнению с любым другим периодом за последние 3,6 миллиона лет. И это, вероятно, еще не конец истории. Поскольку в ближайшие десятилетия ожидается дальнейшее потепление и таяние ледникового покрова, этот эффект будет только усиливаться", – отмечает издание.

Бенедикт Соя, профессор космической геодезии в ЕТН Цюриха, говорит, что такое стремительное удлинение продолжительности суток можно связать прежде всего с влиянием человека. Ученые считают, что к концу 21 века климатические изменения будут влиять на продолжительность суток даже сильнее, чем Луна.

"Хотя изменения составляют всего миллисекунды, они могут вызвать проблемы во многих сферах, например, в точной космической навигации, которая требует точной информации о вращении Земли", – пояснил он.

Люди вряд ли это почувствуют, однако могут происходить определенные сбои в работе технологий, которые зависят от точного измерения времени. Речь идет о спутниках GPS или сложных финансовых сетях – даже малейший сдвиг во вращении Земли может стать проблемой для работы тщательно откалиброванной системы.

Другие научные открытия

На снимках NASA с Марса обнаружили следы существ, похожих на рептилий и пчел. Наблюдаемая фауна, похожая на насекомых, по-видимому, прячется/гнездится в пещерах, в норах под поверхностью и в специализированных структурах, отметили исследователи.

Между тем некоторые ученые считают, что черная плесень из Чернобыля может спасти человечество от космической радиации. Исследователи предполагают, что такой гриб мог бы стать основой для живого противорадиационного щита для космических ракет или колоний на других планетах.

