Общее количество жертв Украины и России в войне - почти 1,8 миллиона, - NYT

Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне подсчитал, что почти 1,2 миллиона российских военных и около 600 000 украинских военных погибли, были ранены или пропали без вести.

Согласно новому исследованию, количество российских и украинских военнослужащих, которые погибли, были ранены или пропали без вести в течение почти четырех лет войны, к весне этого года может достичь двух миллионов, сообщает The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что это впечатляющий результат, поскольку полномасштабное вторжение России в Украину до сих пор продолжается.

Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне во вторник, 27 января, опубликовал исследование, в котором указывается, что почти 1,2 миллиона российских военных и около 600 000 украинских военных погибли, были ранены или пропали без вести.

В статье подчеркивается, что таким образом общее количество жертв для обеих стран вместе составляет почти 1,8 миллиона.

В то же время издание поделилось, что с начала полномасштабной войны было трудно установить точное количество жертв, поскольку считается, что Россия систематически занижает количество погибших и раненых, тогда как Украина не публикует официальных данных.

Поэтому, как объясняется в публикации, исследование базировалось на оценках правительств США и Великобритании. Цифры указывают, что Россия имеет мизерные успехи в Украине, российская армия в некоторых местах продвигается со скоростью от 15 до 70 метров в день.

По данным Центра стратегических и международных исследований, с января 2024 года Россия захватила 1,5% территории Украины, в целом с 2022 года ей удалось оккупировать около 20% страны.

Хотя морозная погода зимой замедлила продвижение войск обеих сторон, Россия достигла значительного прогресса в Луганской и Донецкой областях, где ее армия продолжает попытки установить полный контроль над Донбассом.

Издание отметило, что обе стороны изменили свою тактику. Россия из-за постоянного присутствия в воздухе беспилотников частично отказалась от крупных перемещений тяжелой бронетехники.

Теперь страна-агрессор использует небольшие группы солдат на мотоциклах или пешком, которые пытаются проникнуть в украинские позиции. Таким образом, они надеются, что будут менее заметны для дронов.

Добавляется, что украинские офицеры, управляющие дронами, со своей стороны, следят за следами шагов и шин на снегу, ища российские войска.

В статье говорится, что данные о жертвах появились после того, как переговоры между российскими, украинскими и американскими официальными лицами, которые впервые состоялись в таком формате, завершились в субботу на редкостной позитивной ноте.

Несмотря на это, как отмечается, количество погибших продолжает расти. По данным центра, с момента, когда президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале 2022 года, погибло примерно 325 000 российских военнослужащих.

"Ни одна великая держава не понесла таких потерь или жертв со времен Второй мировой войны", - указывается в исследовании.

В частности, в 2025 году погибло и было ранено примерно 415 000 россиян, что в среднем составляет почти 35 000 в месяц. Издание напомнило и заявление президента США Дональда Трампа, которое он сделал на прошлой неделе, о том, что ежемесячно в Украине гибнет около 26 000 военных.

По оценкам проведенного исследования, с 24 февраля 2022 года могло погибнуть от 100 000 до 140 000 украинских военных.

В то же время, в статье подчеркивается, что количество россиян на поле боя почти в три раза больше украинцев. Объясняется это тем, что Россия имеет большую численность населения, за счет чего она может пополнять свои ряды. Украина же теряет большую часть своей меньшей армии.

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики из Института изучения войны считают, что Москва пытается подтолкнуть США к уступкам со стороны Украины, обещая нормализацию отношений между странами. Такое предположение они сделали после изучения заявления председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В последнем интервью Медведев заявил, что 5 февраля этого года заканчивается действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Москва готова к продлению договора еще на год, но если США готовы сделать то же самое. Медведев добавил, что Москва и Вашингтон могут стабильно сотрудничать в сфере контроля над вооружениями только после того, как отношения между странами нормализуются.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, вероятно, в воскресенье, 1 февраля, состоится очередная трехсторонняя встреча представителей Украины, России и США. При этом Зеленский отметил, что будет хорошо, если ее удастся ускорить. Он добавил, что есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече. Президент Украины отметил, что необходимы реальные результаты дипломатии, иначе может сложиться впечатление, что россияне используют переговорный процесс с целью избежать давления.

