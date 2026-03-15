У авианосца USS Abraham Lincoln есть 9200-тонный 'щит' от иранских дронов

Корабль использует 96 ракетных установок и современный радар с обзором в 360 градусов.

У авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln на Ближнем Востоке есть "щит", который перехватывает иранские беспилотники, обеспечивая его безопасность. Речь идет об USS Spruance – эсминце класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами водоизмещением более 9200 тонн и стоимостью 6 миллиардов долларов, который выполняет функции основного эскорта для авианосца USS Abraham Lincoln. Что это за корабль и в чем его преимущества – рассказывает портал WioNews.

USS Spruance оснащен вертикальной пусковой системой Mk 41, включающей 96 отдельных ракетных ячеек. Этот огромный арсенал позволяет запускать десятки перехватывающих ракет в быстрой последовательности для противодействия приближающимся иранским роям беспилотников.

В основе корабля лежит боевая система Aegis в паре с многофункциональным радаром SPY-1D. Эта технология обеспечивает 360-градусное покрытие, отслеживая сотни одновременно действующих целей и мгновенно рассчитывая траекторию вражеских беспилотников-камикадзе.

Эсминец использует перехватчики Standard Missile-2 (SM-2) и SM-6 для устранения угроз на больших расстояниях. Эти передовые ракеты могут уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты на расстоянии более 100 миль, задолго до того, как они достигнут авианосца.

А если беспилотник пробивает внешний противоракетный щит, корабль активирует свою систему ближнего боя Phalanx. Эта управляемая радаром пушка Гатлинга стреляет 20-мм бронебойными снарядами со скоростью 4500 в минуту, уничтожая цели на чрезвычайно близком расстоянии.

На борту эсминца USS Spruance находятся также два вертолета MH-60R Seahawk для разведки и борьбы с подводными лодками. Они расширяют радиолокационный горизонт эсминца, выступая в роли "глаз и ушей" флота для раннего обнаружения запусков низколетящих беспилотников.

Кроме того, корабль использует систему радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32 для подавления вражеской связи, дезориентируя системы наведения беспилотников иранской разработки и заставляя их падать в море.

Для управления всеми этими сложными оборонительными сетями на корабле размещается экипаж из 330 офицеров и рядовых моряков.

Кроме того, что немаловажно, эсминец, оснащенный четырьмя мощными газотурбинными двигателями, может развивать скорость более 30 узлов. Такая высокая мобильность позволяет USS Spruance быстро перегруппировываться между вражескими стартовыми площадками и USS Abraham Lincoln во время атаки.

Ранее сообщалось, что США могут развернуть на Ближнем Востоке еще один авианосец. Речь идет об атомном авианосце USS George H.W. Bush (CVN-77) класса "Нимиц", который недавно завершил ключевые предразвертывающие учения.

Кроме того, многоцелевой десантный корабль USS Tripoli (LHA-7) типа America покинул базу в японском Сасебо и направляется на Ближний Восток. На борту находится 31-й экспедиционный отряд морской пехоты – около 2500 морских пехотинцев вместе с авиационным и боевым компонентом.

Вас также могут заинтересовать новости: