Россияне убили дроном двух медиков в Харьковской области (фото)

Погибли 27-летний врач и медицинский техник.

В Харьковской области FPV-дрон российских оккупантов убил двух медиков. Как сообщает областная прокуратура, в воскресенье, 15 марта, около 05:00 вблизи села Червона Хвиля Купянского района российские военные нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался по дороге.

"В результате атаки погибли 27-летний врач и медицинский техник. Еще один 53-летний сотрудник бригады получил ранения, он госпитализирован", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россияне убивают гражданских украинцев

Как сообщал УНИАН, 14 марта российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Запорожья, в результате чего погиб человек.

Также сообщалось о 19 раненых. В частности, помощь медиков понадобилась 4-летнему мальчику. Люди получили переломы, осколочные ранения, ушибы и открытые раны.

