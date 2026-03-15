Зеленский ответил на упреки Трампа о том, что Байден дал Украине слишком много оружия

Президент Украины напомнил, что страны Ближнего Востока обладали в разы большим количеством американского оружия, чем Украина.

Для защиты от иранских БПЛА странам Ближнего Востока и США нужны украинские дроны-перехватчики, а не дефицитные зенитные ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

В начале марта, на фоне войны с Ираном, президент США Дональд Трамп заявил, что американской армии может не хватить оружия, потому что его предшественник на этом посту Джо Байден якобы слишком много передал Украине. Учитывая это, журналист спросил, не беспокоят ли Зеленского такие заявления Трампа, ведь "создается впечатление", что президент США обижен на Украину и лично на ее лидера.

"Честно говоря, я не знаю. Я смотрю только на факты. Странам Ближнего Востока и США сейчас нужно прежде всего усилить безопасность. Им нужны перехватчики для борьбы с дронами. Это новые технологии – наши технологии", – ответил на это Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда не получала от США дроны-перехватчики и даже не просила их, потому что это совершенно новая технология.

"Мы получили ракеты Patriot и благодарны Америке за то, что нам передали определенное количество этих ракет. Но в то же время хочу подчеркнуть, что партнеры на Ближнем Востоке имели больше ракет для систем Patriot, чем мы получили от США и Европы за все время войны. Они использовали больше ракет. Во время первой атаки – в первые 24–36 часов – они применили более 800 ракет Patriot. Это больше, чем у нас было за все предыдущие месяцы", – добавил президент Украины.

Другие заявления Зеленского

Как писал УНИАН, по словам Зеленского, конфликт на Ближнем Востоке позволяет Путину зарабатывать миллиарды долларов из-за резкого роста цен на нефть. Всего за две недели войны в Иране Россия получила около 10 млрд долларов дополнительных доходов. Зеленский подчеркнул, что это укрепляет уверенность Путина в необходимости продолжения войны, и призвал США усилить давление на Россию.

Также Зеленский заявил, что возобновление работы нефтепровода "Дружба" фактически равносильно ослаблению санкций против России, поскольку означает возобновление экспорта российской нефти в Европу. Он подчеркнул, что главный вопрос заключается не в сроках ремонта, а в том, готова ли Европа снова покупать российскую нефть, и предупредил, что требования возобновить транзит под угрозой прекращения военной помощи выглядят как шантаж.

