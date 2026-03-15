Назад в 90-е: россияне массово скупают пейджеры и бумажные карты

На полках магазинов вновь появились устройства, которые большинство считало музейными экспонатами.

В современном мире, где жизнь останавливается без стабильного Wi-Fi, Россия внезапно начала "откатываться" к технологиям прошлого века. Пока глобальный рынок соревнуется в скорости 5G-интернета, там на полках магазинов снова появились устройства, которые большинство считало музейными экспонатами. Масштабный сбой привычного уклада жизни заставил граждан искать спасения в методах связи времен "холодной войны", пишет издание WION.

Причиной такого технологического регресса стали массовые отключения интернета в РФ. Если раньше проблемы со связью носили локальный характер в отдаленных регионах, то последняя неделя затронула даже "сердце" страны – Москву и Санкт-Петербург. Люди жалуются на полное отсутствие сети, невозможность совершать звонки и заблокированные сервисы геолокации.

Россия уже заблокировала WhatsApp, Facebook и YouTube, и следующим, скорее всего, станет Telegram.

"Белый список"

Эксперты и правозащитники бьют тревогу: вероятно, Кремль готовится к внедрению системы с полной изоляцией от внешнего мира, где гражданам разрешат доступ только к одобренным правительством ресурсам.

По словам Кремля, "белый список" доступных сайтов будет включать "все ресурсы, необходимые для жизни". Среди них – места, где люди могут покупать и продавать товары, приобретать лекарства онлайн и пользоваться другими службами доставки. Однако, как отмечают СМИ, эксперты опасаются, что это лишь уловка для ограничения онлайн-активности и уменьшения влияния мировых событий.

РФ уже ограничивала доступ к интернету в прошлом, особенно после начала военного противостояния с Украиной. Она утверждала, что это способ предотвратить атаки украинских беспилотников. Однако эксперты отметили, что этот шаг никоим образом не помог остановить дроны.

Убытки

Отсутствие стабильного соединения парализовало работу курьеров, такси и крупного бизнеса. Только в Москве ежедневные убытки от "блэкаута" оценивают в 1 миллиард рублей. В Государственной думе депутаты также признают: в здании парламента не работает ни мобильная связь, ни Wi-Fi.

По данным The Guardian и платформы Wildberries & Russ, рынок отреагировал на это мгновенно:

Пейджеры: продажи взлетели на 73%.

Рации: спрос вырос на 27%.

Бумажные карты: из-за неработающих GPS-навигаторов их покупают в три раза чаще.

Власти объясняют ограничения "мерами безопасности", которые продлятся столько, сколько потребуется. Ранее подобные шаги оправдывали попытками остановить атаки беспилотников, однако специалисты отмечают, что цифровая блокада собственного населения никак не влияет на технические возможности дронов.

Автор отмечает, что за фасадом "безопасности" скрывается попытка окончательно закрыть информационное пространство от влияния мировых новостей, оставив россиянам лишь "необходимые для жизни" ресурсы, одобренные цензурой.

Санкции для РФ

Напомним, ранее УНИАН писал, что Илон Маск неожиданно приказал команде SpaceX заблокировать использование Starlink российскими военными. Поводом для этого стал январский инцидент, когда российский дрон пролетел в опасной близости от офиса президента Зеленского в Киеве. После того как украинская сторона предоставила доказательства использования врагом спутниковых терминалов для управления БПЛА, Маск лично санкционировал жесткие ограничения для РФ.

