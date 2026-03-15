Сумская засветилась в обнимку с Бобулом и в компании Ротару (фото)

Известная украинская актриса Ольга Сумская засветилась в компании исполнителей Иво Бобула и Аурики Ротару.
Фото и видео с ними артистка опубликовала в своем Instagram в stories.
Судя по всему, Сумская вместе с мужем, актером Виталием Борисюком, посетила один из благотворительных концертов, где и пересеклась с артистами.
"Встретила Ивико", - подписала один из кадров актриса, на котором позирует, обнимаясь с Бобулом.
Напомним, как писал УНИАН, и Ольга Сумская, и Иво Бобул недавно оказывались в центре скандалов. Актриса нарвалась на резкую критику после того, как решила повторить очередной тренд в сети и прошлась под трек Je reviens te chercher россиянина Сергея Григорьева-Апполонова (сценический псевдоним - Grey Wiese).
А Иво Бобул оправдал предательниц Ани Лорак и Таисию Повалий.
"Что касается Лорак, то ей здесь поставили такие условия, что она была вынуждена уйти", - сказал он в одном из последних интервью.
А, говоря о Повалий, Бобул добавил, что ее "затравили" после того, как она "пела Януковичу":