16 марта по новому церковному календарю вспоминают мученика Савина Египетского. С этим днем связаны особые приметы о погоде, благополучии в доме и здоровье, а также ряд старинных запретов - о них, а также какой сегодня церковный праздник в строам календаре рассказываем ниже.
Какой сегодня праздник церковный по новому стилю
16 марта в Украине согласно новому церковному календарю, на который Православная церковь перешла в 2023 году, вспоминают мученика Савина Египетского, жившего в III веке. По старому календарю святого будут вспоминать 29 марта.
Савин Египетский (Ермопольский) был правителем древнеегипетского города Гермополь и исповедовал христианскую веру. Когда пошли гонения на христиан, он вместе со своими сторонниками решил укрыться в небольшом селении. Но это ему не удалось: нищий, которому Савин неоднократно помогал пищей, одеждой и деньгами, выдал властям его и других христиан за две золотые монеты.
Император Диоклетиан приказал доставить Савина и его сподвижников к нему и потребовал публично отречься от христианской веры. Христиане отказались это делать, за что и были приговорены к казни - всех их утопили в водах Нила.
Кого из святых еще почитают сегодня согласно новому стилю:
- апостола Ариставула, епископа Вританийского;
- мученика Папы;
- священномученика Александра, епископа Римского;
- мученика Юлиана Аназаврского,
а также священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.
Какой сегодня православный праздник в старом календаре
По юлианскому календарю 16 марта православные чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и какие запреты связаны с датой.
Что можно и что нельзя делать сегодня
У святых дня просят молить Бога о нас, даровать мир и помочь вынести все жизненные испытания.
Продолжается Великий пост - тем, кто его соблюдает, запрещается употреблять продукты животного происхождения.
В народном календаре этот день называют Савиным и посвящают его летнему транспорту: в старину это были телеги, в нынешнее время приводят в порядок автомобили, мотоциклы или другую технику перед весенним сезоном.
По народным приметам этот день считается удачным для покупок - приобретенные вещи будут служить долго.
В церковный праздник 16 марта не стоит ссориться, скандалить и допускать дурные мысли. Церковь не одобряет лень, ложь, жадность, зависть, отчаяние, а также отказ в помощи.
В народе с этим днем связано несколько запретов: не стоит сегодня давать деньги в долг, а также выбрасывать мусор - чтобы не "вынести" из дома счастье и удачу.
Приметы 16 марта
По погоде в этот день издавна пытались угадать, какой будет весна и лето:
- с утра туман выпал - лето будет холодным и дождливым;
- день выдался солнечный и теплый - весна будет такой же;
- облака быстро бегут по небу - установится хорошая погода;
- дождь или снег пошел - урожай будет неважный.
В народе говорят, что даже если на Савина возвращаются холода, это уже не может остановить весну: "Крути - не крути, зима, морозь - не морозь, а весна уже вошла в свои права".