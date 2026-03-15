Православный праздник сегодня в народе называют Савин день.

16 марта по новому церковному календарю вспоминают мученика Савина Египетского. С этим днем связаны особые приметы о погоде, благополучии в доме и здоровье, а также ряд старинных запретов - о них, а также какой сегодня церковный праздник в строам календаре рассказываем ниже.

Какой сегодня праздник церковный по новому стилю

16 марта в Украине согласно новому церковному календарю, на который Православная церковь перешла в 2023 году, вспоминают мученика Савина Египетского, жившего в III веке. По старому календарю святого будут вспоминать 29 марта.

Савин Египетский (Ермопольский) был правителем древнеегипетского города Гермополь и исповедовал христианскую веру. Когда пошли гонения на христиан, он вместе со своими сторонниками решил укрыться в небольшом селении. Но это ему не удалось: нищий, которому Савин неоднократно помогал пищей, одеждой и деньгами, выдал властям его и других христиан за две золотые монеты.

Видео дня

Император Диоклетиан приказал доставить Савина и его сподвижников к нему и потребовал публично отречься от христианской веры. Христиане отказались это делать, за что и были приговорены к казни - всех их утопили в водах Нила.

***

Кого из святых еще почитают сегодня согласно новому стилю:

апостола Ариставула, епископа Вританийского;

мученика Папы;

священномученика Александра, епископа Римского;

мученика Юлиана Аназаврского,

а также священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю 16 марта православные чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и какие запреты связаны с датой.

Что можно и что нельзя делать сегодня

У святых дня просят молить Бога о нас, даровать мир и помочь вынести все жизненные испытания.

Продолжается Великий пост - тем, кто его соблюдает, запрещается употреблять продукты животного происхождения.

В народном календаре этот день называют Савиным и посвящают его летнему транспорту: в старину это были телеги, в нынешнее время приводят в порядок автомобили, мотоциклы или другую технику перед весенним сезоном.

По народным приметам этот день считается удачным для покупок - приобретенные вещи будут служить долго.

В церковный праздник 16 марта не стоит ссориться, скандалить и допускать дурные мысли. Церковь не одобряет лень, ложь, жадность, зависть, отчаяние, а также отказ в помощи.

В народе с этим днем связано несколько запретов: не стоит сегодня давать деньги в долг, а также выбрасывать мусор - чтобы не "вынести" из дома счастье и удачу.

Приметы 16 марта

По погоде в этот день издавна пытались угадать, какой будет весна и лето:

с утра туман выпал - лето будет холодным и дождливым;

день выдался солнечный и теплый - весна будет такой же;

облака быстро бегут по небу - установится хорошая погода;

дождь или снег пошел - урожай будет неважный.

В народе говорят, что даже если на Савина возвращаются холода, это уже не может остановить весну: "Крути - не крути, зима, морозь - не морозь, а весна уже вошла в свои права".

