Новый лидер Ирана лечится в резиденции Путина после ударов США и Израиля, - СМИ

По словам источника, иранские службы безопасности были обеспокоены утечкой информации о местонахождении Хаменеи.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сейчас находится в Москве, где он проходит лечение в одной из резиденций российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает AJ Jariba со ссылкой на источник, близкий к новому верховному лидеру Ирана.

Зачем Хаменеи доставили в Россию

По данным издания, Хаменеи потребовалась операция в результате ударов США и Израиля. Его отправили в Москву российским военным самолетом в рамках строго засекреченной операции.

Также источник рассказал, что Хаменеи успешно перенес операцию и сейчас проходит лечение в частной больнице при одном из президентских дворцов Путина. По его словам, после ударов США и Израиля новому верховному лидеру Ирана потребовалась госпитализации в хорошо оборудованную больницу и тщательное медицинское наблюдение, что невозможно обеспечить в Иране в условиях боевых действий.

Кроме того, источник в разговоре с журналистами заявил, что иранские службы безопасности были обеспокоены утечкой информации о местонахождении Хаменеи. По этой причине была утверждена рекомендация о его лечения в России.

Путин предложил лечить Хаменеи в России

По данным издания, Путин во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сам предложил отправить Хаменеи в Россию на лечение. Иранские чиновники внимательно рассмотрели российское предложение, и оно было одобрено.

Источник рассказал журналистам, что вечером в четверг Хаменеи доставили в Москву, где медицинскую помощь ему оказывали российские и иранские врачи.

Первое обращение Хаменеи к народу могло быть сфабрикованным

Иранский источник, близкий к реформаторам, рассказал журналистам, что есть сомнения в том, что первое обращение Моджтаба Хаменеи к народу Ирана было написано самим верховным лидером страны. По его словам, вероятно, на самом деле его написал генеральный секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

Источник добавил, что отсутствие Хаменеи на публике и отсутствие аудиозаписи выступления только усиливают эти подозрения.

Трамп сомневается, что новый верховный лидер Ирана все еще жив

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все еще жив. Американский лидер отметил, что пока никто не смог его показать.

По словам Трампа, если Хаменеи жив, то ему следует сделать что-то очень разумное для своей страны, а именно – сдаться.

