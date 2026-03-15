В Иране подтвердили, что РФ и Китай оказывают Тегерану военную поддержку

Глава МИД Ирана заявил, что сотрудничество Тегерана с Россией и Китаем продолжается.

Россия и Китай оказывают Ирану помощь различными способами, в том числе в рамках "военного сотрудничества". Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет Politico.

"В прошлом мы тесно сотрудничали, и это сотрудничество продолжается до сих пор, в том числе и в военной сфере. У Ирана сложилось хорошее сотрудничество с этими странами: в политической, экономической и даже военной сферах", - сказал он.

В издании отметили, что Иран и Россия укрепили связи за последнее десятилетие. Например, Тегеран поставляет Москве дроны "Шахед", которые россияне используют для ударов по Украине. Более того, сейчас россияне самостоятельно производят беспилотники на базе БПЛА Shahed.

Кроме того, в 2021 году Иран подписал с Китаем соглашение о 25-летнем экономическом сотрудничестве. В центре этого соглашения находится продажа богатых иранских запасов нефти для снабжения Китая.

Также Аракчи в разговоре с журналистами затронул тему Ормузского пролива. Он заявил, что пролив закрыт для танкеров и судов, принадлежащих "врагам Ирана". Тем не менее, глава МИД Ирана заверил, что Ормузский пролив "не закрыт полностью, а недоступен только для американских и израильских судов и танкеров".

Трамп допустил, что Путин помогает Ирану в войне

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Россия, вероятно, поддерживает Иран – так же, как США помогают Украине.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений американских спецслужб о том, что Россия могла передавать Ирану информацию, которая помогает Тегерану отслеживать американские военные объекты в регионе – включая корабли и авиацию.

