Он похож на медвежонка и щебечет, как птичка: странный дикий зверь обитает в джунглях Амазонки

Он настолько неуловим, что учёные годами изучают лишь его следы, а местные жители называют его "уксусным зверем".

Представьте себе животное, которое выглядит как уютный плюшевый медвежонок, но при этом ловко ныряет под воду и общается с сородичами с помощью птичьего щебетания. Это не персонаж фэнтези, а реальный хищник, который до сих пор остается одной из величайших загадок дикой фауны, пишет издание BBC Wildlife.

Речь идет о кустарниковой собаке – одном из самых редких и необычных представителей семейства псовых в мире. Считается, что их ближайшим родственником является гривистый волк или гиеноподобная собака.

Как выглядят кустарниковые собаки?

Они имеют телосложение, похожее на терьера: короткие лапы и пушистый хвост. Их мягкая продолговатая шерсть имеет рыжевато-коричневый цвет, который становится темнее к задней части туловища, а на горле часто есть светлое пятно. Интересно, что щенки рождаются полностью покрытыми темной шерстью.

Это один из немногих представителей семейства псовых, у которого лапы частично перепончатые. В сочетании с острыми когтями это делает их универсальными солдатами: они одинаково ловко роют глубокие норы и плавают в водоемах, не застревая в илистых берегах.

В Португалии и Испании животное известно как cachorro-vinagre или perro vinagre. Причина – чрезвычайно резкий запах мочи, которой они метят свою территорию. Этот аромат настолько специфичен и силен, что напоминает концентрированный уксус.

Птичий диалект для охоты

Вместо привычного лая кустарниковые собаки используют высокие звуки, напоминающие птичий щебет. Это их секретный язык координации. Во время коллективной охоты они "перещебечуются", чтобы загонять добычу, например, капибару или крупных нанду, прямо в воду или в засаду к другим членам стаи.

Несмотря на грозную репутацию охотников, это небольшие животные: до 30 см в холке и весом от 5 до 7 кг. Однако в стае они способны добыть добычу, намного превосходящую их по размеру. Хотя они являются хищниками, и в неволе, и в дикой природе кустарниковые собаки не пренебрегают фруктами.

Иерархия

Это чрезвычайно социальные животные, живущие группами до 12 особей. У них царит строгая дисциплина, обычно размножается только одна доминантная пара, а все остальные члены стаи помогают ухаживать за детенышами. Пока мать кормит щенков, ее партнер приносит ей пищу.

Призрачный образ жизни

Они живут в подземных норах, часто захватывая жилища броненосцев, или в дуплах деревьев. Животные настолько неуловимы, что даже современные фотоловушки редко их фиксируют. Ученые вынуждены использовать специально обученных собак-детекторов, которые ищут их по запаху экскрементов для последующего анализа ДНК.

Хищные санитары

