Графики отключений на 16 марта: когда украинцы будут без света в понедельник

Ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00.

В понедельник, 16 марта, во всех регионах Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что графики будут применяться с 17:00 до 22:00. Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – посоветовали в "Укрэнерго".

Энергетики призывают экономно расходовать электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

График отключения света – Львовская область

По данным Львовоблэнерго, 16 марта свет будут отключать двум группам потребителей. Остальные абоненты будут обеспечены электроэнергией в течение суток.

График отключения света – Сумская область

В Сумской области в понедельник свет будут отключать трем группам потребителей, сообщает "Сумыоблэнерго". Продолжительность отключений составит от 1 до 2 часов. Отмечается, что ситуация может меняться.

График отключения света – Днепропетровская область

16 марта в Днепропетровской области свет будут отключать трем группам потребителей. Продолжительность отключений составит от 1 до 2 часов, сообщает ДТЭК.

График отключения света – Запорожская область

В Запорожской области в понедельник свет будут отключать двум подгруппам абонентов. Часы отсутствия электроснабжения по группам (подгруппам) (с учетом 30 минут на переключение) распределили следующим образом:

1.1: 16:30 – 19:30,

5.2: 19:00 – 22:30.

Остальные абоненты будут обеспечены электроэнергией в течение суток. В то же время с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света – Ивано-Франковская область

В Прикарпатье 16 марта электроэнергию будут отключать трем подгруппам потребителей. Света не будет от 1,5 до 2 часов, сообщает Прикарпатьеоблэнерго.

График отключения света – Волынская область

На Волыни 16 марта также будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Свет отключат двум подгруппам, следует из графика Волыньоблэнерго.

Ситуация в энергосистеме Украины

13 марта министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась. По его словам, дефицит электроэнергии на пике потребления составляет около 1 ГВт. Однако из-за атаки РФ следующей ночью отключений снова стало больше.

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по энергетике. В частности, под обстрелами находится нефтяная инфраструктура Украины. Председатель правления компании Сергей Корецкий пояснил, что Кремль стремится остановить поставки нероссийской нефти через Украину в Европу.

