Украина ввела санкции против разработчика 'Орешника', Ирана и российских паралимпийцев

Под ограничения попали производители оружия, поставщики электроники и бывшие спортсмены, сменившие стадионы на пропагандистскую трибуну.

Украина ввела очередные санкции против российских и иранских сетей, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса агрессора. В перечень санкций вошли производители оружия для армии РФ, поставщики электронных компонентов и бывшие спортсмены, присоединившиеся к пропаганде РФ, сообщается на официальном сайте Офиса президента Украины.

Подписанный указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), что нанесет прямой удар по логистике и обеспечению врага. В новый санкционный список попали 130 физических лиц и 48 компаний – все они помогают России убивать украинцев.

Особое внимание уделили разработчикам спутниковой навигации серии "Комета". Эти компоненты – сердце российских дронов и крылатых ракет, и без них вражеское оружие теряет точность. Санкции также коснулись предприятий, создававших ракетный комплекс "Орешник".

Список включает иранские компании и граждан, которые помогали Кремлю масштабировать производство "Шахедов" на российской территории. Именно они обучали российских военных управлять дронами-камикадзе для атак на украинскую энергетику.

Советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал ситуацию:

"Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Этим санкционным пакетом мы указываем на ключевых участников, вовлеченных в производство средств поражения, которые используются для атак России против Украины и Ирана против многих стран. Мир должен делать гораздо больше, чтобы разрывать эти цепочки поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций".

Помимо оружейников, в списке оказались 10 российских паралимпийцев. Эти люди использовали международные площадки для оправдания оккупации и распространения кремлевской пропаганды. Теперь их "спортивная карьера" окончательно ограничена санкционными рамками.

Украина ожидает, что западные партнеры зеркально поддержат эти меры, говорится в сообщении. Это поможет быстрее перекрыть кислород российской военной машине.

Какова ситуация с санкциями против РФ

Стало известно, что Совет Европейского Союза принял решение о продлении действия санкционных мер против лиц и организаций, участвующих в российской агрессии против Украины. Эти ограничения будут действовать как минимум до 15 сентября 2026 года и касаются около 2600 физических и юридических лиц. В санкционные меры входят замораживание активов, запрет на въезд в страны ЕС и ограничения на предоставление средств или экономических ресурсов субъектам, подпадающим под санкции.

В то же время Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета санкций против России с 2022 года. Новые санкции охватывают почти 300 объектов, направленных на ключевые источники доходов России от энергетики, в частности экспорт нефти, и ключевых поставщиков военного оборудования, используемого в войне. В частности, под ограничения попала одна из крупнейших в мире нефтетранспортных компаний – "Транснефть", которая транспортирует более 80% российского экспорта нефти.

В отличие от ЕС и Великобритании, Соединенные Штаты ослабили санкции против РФ. Министр финансов Скотт Бессент выдал 30-дневное разрешение Индии на покупку нефти РФ, которая уже находится в море, без применения соответствующих мер со стороны Вашингтона. По словам Бессента, это окажет лишь незначительное влияние на доходы России.

