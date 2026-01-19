Сырский поделился, сколько россиян планируют призвать в 2026 году на войну против Украины

Главнокомандующий ВСУ поделился данными, что Россия в 2026 году планирует призвать 409 тысяч личного состава.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский считает, что в текущем году Россия планирует сформировать не менее 11 дивизий. Он предполагает, что враг планирует призвать 409 000 человек, пишет LB.ua.

Сырский предположил, что страна-агрессор будет продолжать те планы и задачи, которые не были выполнены в прошлом году.

Генерал признал, что Россия имеет гораздо больший человеческий потенциал.

"Мы знаем, что более 20 млн у них – мобилизационный потенциал, 4,5 млн – подготовленный ресурс, который враг непосредственно может привлечь для пополнения своих частей. А это конечно дает ему преимущество в комплектовании", – поделился Сырский.

В то же время он отметил, что несмотря на то, что враг выполнил свои мобилизационные планы более чем на 100% в 2025 году и привлек для комплектования войск различного рода 406 000 личного состава, ВСУ удалось почти полгода держать численность врага на уровне 711 тысяч личного состава.

"Он не смог ее увеличить, несмотря на выполнение всех этих планов, потому что уровень потерь врага был намного больше – примерно 419 тыс. личного состава", - поделился данными Главнокомандующий ВСУ.

Генерал добавил, что враг планировал сформировать 14 дивизий, но удалось создать не более половины и то частично. Сырский отметил, что ресурсы России ушли на восполнение потерь.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Сырского, Россия планирует увеличивать производство "Шахедов", чтобы ежедневно применять их в количестве до 1000 единиц. Сейчас в день страна-агрессор производит около 400 "Шахедов" разных типов. Генерал отметил, что не видит со стороны России никаких признаков того, что она готовится к мирным переговорам. Наоборот, враг увеличивает интенсивность боевых действий, численность наступательных группировок, а еще наращивает количество оружия. Сырский подчеркнул, что Украина должна сорвать планы РФ по производству дронов-камикадзе и "создать условия" для переговоров.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина готовит новые наступательные операции, поскольку только обороной одержать победу невозможно. Сырский добавил, что план России по оккупации всей Украины не изменился. Украинский генерал пояснил, что ВСУ будут бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, чтобы враг был вынужден снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия.

