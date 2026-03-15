Можно ли получить бронь от мобилизации, если разыскивает ТЦК: ответ адвоката

Неуплаченный штраф за нарушение правил воинского учета может стать проблемой при оформлении отсрочки и бронирования. Тем не менее, как рассказала военный адвокат Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина", это не всегда является безусловным основанием для отказа в бронировании работника.

Она отметила, что прямого запрета на бронирование работников с административными нарушениями из-за нарушений воинского учета нет. Однако на практике работодателей часто обязывают устранить нарушения и урегулировать вопрос со штрафами.

Адвокат подчеркнула, что важно привести статус работника в соответствие с требованиями закона.

Видео дня

"Как правило, работодатель или работник должны обратиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных, устранения нарушений воинского учета и урегулирования вопроса административной ответственности. После этого предприятие может повторно подать документы для бронирования работника", - объяснила она.

Также Козян добавила, что штраф за нарушение правил воинского учета никуда не исчезает. Она добавил, что в случае наличия неуплаченного штрафа у военнообязанного есть два пути: признать вину и оплатить штраф или идти в суд. Во втором случае надо быть уверенным в том, что штраф был выписан неправомерно, и иметь соответствующие доказательства.

"Штрафы подлежат уплате, если постановление об административном правонарушении вступило в законную силу. В то же время в случае несогласия с наложенным штрафом лицо имеет право обжаловать его в судебном порядке. Если суд признает постановление незаконным, штраф может быть отменен", - заявила адвокат.

Некоторые граждане могут не проходить ВЛК

Ранее управляющий партнер адвокатского объединения "Мизюк, Гаврилюк и партнеры" Виктория Мизюк рассказала в комментарии УНИАН, кто по закону должен проходить военно-медицинскую комиссию. Она отметила, что в некоторых случаях это не нужно.

По словам адвоката, в соответствии с действующим законодательством военно-врачебную комиссию должны проходить все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Впрочем, решение ВВК в период военного положения имеет ограниченный срок действия.

Юрист уточнила, что есть определенные исключения, при которых отказ от прохождения ВЛК может быть оправдан. Например, если у военнообязанного еще действует отсрочка от призыва и ее срок не истек.

По словам Мизюк, то же самое касается людей, в отношении которых через электронные государственные системы уже подтверждено наличие инвалидности, а также тех, кто подал заявление на получение отсрочки и ждет, пока специальная комиссия не примет по нему решение.

