Названы 8 самых умных приматов планеты, бросающих вызов человеку

От орангутанов-врачей до капуцинов-химиков. Вот на что способны наши ближайшие родственники, когда дело доходит до решения сложных задачи.

Мы, люди, привыкли считать себя вершиной эволюции благодаря умению создавать инструменты и решать логические задачки. Однако наши родственники-приматы также демонстрируют впечатляющие интеллектуальные способности, которые часто граничат с человеческими. О восьми самых сообразительных видах обезьян рассказывается в материале BBC Wildlife.

1. Орангутаны: стратеги и рассказчики

Существует много способов измерения интеллекта – использование инструментов, коммуникация, инновации, эмпатия и эмоции, память и распознавание – и орангутаны имеют высокие показатели почти во всем.

Они используют ветки для создания уютных гнезд и палки, чтобы выманивать насекомых или заставлять рыбу выпрыгивать из воды прямо в руки. Интересно, что орангутаны используют определенные растения для лечения болезней. Но главная их особенность – способность общаться о прошлых событиях. Вместо того чтобы кричать при появлении хищника, они ждут, пока опасность минет, и только потом "рассказывают" об этом сородичам с помощью звуков "кисс-сквик".

2. Шимпанзе: мастера инструментов

Шимпанзе считаются самыми умными благодаря своей изобретательности. Они делают чашки из листьев, используют мох как губку и чистят уши травой. Более того, они используют палки как оружие против людей. Для общения они используют множество звуков, мимику и жесты рук. В неволе их можно научить элементарному языку жестов. В научных экспериментах они продемонстрировали понимание человеческих слов и фраз, рассказывает автор.

3. Бонобо: эксперты по "чтению комнаты"

В отличие от шимпанзе, бонобо сильны в социальном интеллекте. Они умеют анализировать язык тела партнера и определять, нуждается ли тот в помощи. Если бонобо видит, что сородич просто ленится, он не будет помогать, что свидетельствует о высоком уровне осознанности.

4. Паукообразные обезьяны: мастера логистики

Эти приматы демонстрируют сложную групповую организацию. Они делятся на подгруппы для поиска пищи, а затем обмениваются информацией о найденных фруктовых деревьях. Такой уровень кооперации раньше приписывали только людям.

5. Гориллы: эмоциональные гиганты

Хотя мозг гориллы в два раза легче человеческого, они способны к сложным действиям. Например, гориллы используют палки, чтобы измерить глубину воды при переходе через болото. В материале отмечается, что в неволе одна горилла даже смогла выучить простой язык жестов.

В целом, они – эмоциональные существа, но им редко приходится демонстрировать высший интеллект, поскольку в их среде обитания пищи обычно в избытке и выживать не так сложно.

6. Капуцины: лесные фармацевты

Капуцины имеют большой мозг по отношению к размеру тела. Они не только разбивают орехи и ракушки камнями, но и продемонстрировали знания "химии". Обезьяны растирают многоножек и наносят смесь на шерсть как естественное средство против насекомых.

У них есть "ментальные карты" своей территории, и они даже планируют будущее: например, пробивают отверстие в пальмовом орехе, чтобы выпить сок, оставляют плод сохнуть на солнце, а затем возвращаются за ним, когда скорлупа становится хрупкой и ее легче разбить.

7. Гибоны: поющие интеллектуалы

Это настоящие солисты тропических лесов Юго-Восточной Азии. Хотя они меньше своих человекоподобных родственников, их нрав чрезвычайно яркий. Это очень общительные существа с выразительными характерами. В научных экспериментах они ловко разгадывают головоломки, чтобы получить лакомство, а также умеют "читать" взгляд другого: они понимают, куда смотрит сородич, и так узнают об источнике пищи или приближении опасности.

Но, пожалуй, самая удивительная их черта – талант к пению. Каждое утро гибоны устраивают семейные дуэты. Их песни – это не просто звуки, а гармонично соединенные мелодии, раздающиеся по джунглям и укрепляющие связи в паре.

8. Макаки: мастера распознавания

Макаки имеют строгую иерархию и способны узнавать лица своих сородичей на фотографиях, даже если те сняты с разных ракурсов или с разными эмоциями. Их способность к обучению новым навыкам выделяет их среди многих других видов.

