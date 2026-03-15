В РФ заверили, что Европа якобы "не хочет помогать мирному процессу" по Украине.

Помощник главы РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков грубо "послал" помощников президента Франции Эмманюэля Макрона, которые приезжали в Москву для обсуждения вовлечения Европы в процесс мирных переговоров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что помощники президента Франции Бертран Бюшвальтер и Эммануэль Бонн приезжали в Москву в феврале. Они настаивали на том, что европейские союзники Украины должны участвовать в переговорах о мире.

"Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: "Извините, на самом деле нет, идите на х**"", - рассказал журналистам высокопоставленный европейский дипломат.

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что европейцы якобы "не хотят помогать мирному процессу".

"Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. Поэтому не услышал ничего позитивного. К сожалению, европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну. Мы убеждены, что европейцы ошибаются с точки зрения собственного будущего", - заверил Песков.

Россия "сохраняет надежду" на новый раунд переговоров

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва "сохраняет надежду" на проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. Он добавил, что пока конкретная дата не определена.

Песков сказал, что "контакты с американскими визави не дают оснований для сомнений". Также он заверил, что Москва якобы высоко ценит готовность США оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования.

