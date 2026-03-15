Военный рассказал, благодаря чему ВСУ удалось перехватить инициативу на юге

Тем временем противник ведёт прицельные выстрелы с беспилотников и подтягивает артиллерию.

На Александровском направлении ситуация во многих местах стабилизировалась. Об этом в эфире канала Киев24 сказал "Гулливер", оператор разведывательного крыла 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем.

"По всему направлению сказать сложно. Могу сказать по нашей зоне ответственности: ситуация во многих местах стабилизировалась, даже перешла в нашу инициативу. Но враг накапливает расчеты БПЛА и подтягивает артиллерию. Ситуация более-менее стабилизировалась", – отметил военнослужащий.

По его мнению, Вооруженным силам Украины удалось перехватить инициативу за счет слаженности штурмовых подразделений, отключения Starlink у врага и информационной тишины.

"Гулливер" также отметил, что у Сил обороны Украины существенно улучшилась ситуация с логистикой после отключения Starlink для российских оккупантов.

Успехи ВСУ на Александровском направлении

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что в Запорожской области, на Александровском направлении, подразделения ВСУ заблокировали россиян и проводят контратакующие действия.

По его словам, Силы обороны восстановили контроль над территорией площадью более 400 квадратных километров и продолжают активные действия.

