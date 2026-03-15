Мобилизация депутатов: в 'Слуге народа' объяснили, почему угрозы Зеленского не сработают

Заявления о мобилизации депутатов, если они перестанут работать в Верховной Раде, вряд ли усилят их мотивацию, заявил народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Отвечая в эфире Radio NV на вопрос, усилится ли мотивация депутатов после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что если они не хотят работать, то он готов обсудить законопроект о мобилизации для них, Вениславский напомнил, что в условиях военного положения Конституция четко определяет невозможность прекращения полномочий ВР.

"Поэтому любые заявления о каких-то негативных последствиях для депутатов, если они перестанут работать в Верховной Раде, – я думаю, это политические заявления", – сказал он и добавил, что вряд ли это усилит мотивацию депутатов.

Видео дня

"Ключевая проблема, на мой взгляд, – это отсутствие системного откровенного диалога между представителями парламента, между нашей фракцией большинства, правительством, Офисом президента, возможно, о необходимости принятия тех или иных решений. И обоснование, почему они необходимы, и почему другие решения принимаются вопреки дефициту бюджета", – отметил депутат.

Текущее состояние коалиции

Также на вопрос о функционировании коалиции Вениславский отметил, что "списочный состав позволяет говорить о том, что коалиция остается".

"Голосовать в парламенте народные депутаты могут по собственному убеждению. И не обязательно принадлежать к коалиции и голосовать вместе с коалицией", – сказал он.

Мобилизация для депутатов

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отметил, что с первых дней полномасштабного российского вторжения были депутаты, которые хотели сложить мандат. Впрочем, в стране военное положение, поэтому нужно защищать наше государство.

Так, отметил глава государства, народным депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо он готов обсудить с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт.

