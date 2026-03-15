Для четырех знаков Зодиака откроются все двери до конца марта

До конца марта 2026 года для четырех знаков зодиака ожидаются важные события. Даже если сейчас это кажется незаметным, астролог Мэй отметила, что для этих знаков месяц станет переломным и меняющим жизнь, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Мэй пояснила, что в марте ощущается возврат импульса, но с необходимыми паузами. Даже если кажется, что ничего не происходит, нужно просто подождать. Ретроградный Меркурий всё ещё заставляет замедлять темп, переосмысливать планы и уточнять детали, прежде чем двигаться дальше, однако то, что готово к движению, будет развиваться, а лишнее и непрочное постепенно исчезнет.

Рыбы

Для Рыб март 2026 года будет временем значимых событий. Энергия месяца сосредоточена в их знаке, что позволяет ощущать себя настоящим героем. По мнению Мэй, наиболее важным для Рыб станет обретение своей силы. С Марсом в вашем знаке до 9 апреля энергия вернётся, и при попытках конфликтов с вами другие окажутся в невыгодном положении. В сочетании с ретроградным Меркурием это делает Рыб внимательными и сильными. После новолуния 18 марта откроются новые возможности, ранее недоступные.

Дева

После лунного затмения 3 марта Девы уже могут заметить, что для них начинают происходить значимые события. Мэй пояснила, что затмение дало толчок к переходу на новую жизненную линию. Хотя пока это может быть неощутимо, оно способно помочь завершить важный рабочий проект или уйти с работы, которая истощает, а также получить признание за старания. Отказ от перфекционизма и забота о себе помогут Девам двигаться в правильном направлении, а поддержка Юпитера принесёт защиту и мудрость.

Овен

Для Овнов сейчас происходят значимые перемены, так как Венера находится в их знаке. Мэй пояснила, что это влияет на финансы, красоту и личное преображение. Одновременно Сатурн обеспечивает структуру и дисциплину, чтобы новые возможности закрепились надолго, а мягкая энергия Нептуна делает Овнов более доступными. Несмотря на то, что Венера в непростом положении, её влияние проявляется нетрадиционно, поэтому подход "я не гонюсь, я притягиваю" будет наиболее эффективным.

Стрелец

Для Стрельцов сейчас наступает важный период, поскольку их правящая планета Юпитер вновь движется прямым ходом после четырёх месяцев ретроградности. По мнению Мэй, это принесёт значительные награды. Возвращение прежнего импульса и уверенности в себе позволяет Стрельцам вновь почувствовать жизненную энергию. Последние четыре месяца были эмоционально сложными, но теперь этот этап подходит к завершению. Это один из самых благоприятных периодов для финансов и личной энергии: до 30 июня ожидается прилив сил и удачи, а доверие к интуиции поможет преодолевать любые препятствия.

Напомним, ранее астрологи рассказали, на какие три знака Зодиака свалится большое счастье с дня на день.

