Выход Польши из Евросоюза стал 'реальной угрозой', – Туск

Выход Польши из Европейского Союза стал "реальной угрозой". Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети Х.
Политик обвинил националистического президента Польши Кароля Навроцкого и правые оппозиционные партии в том, что они ведут страну к выходу из блока. По его словам, обе фракции ультраправого альянса "Конфедерация" и большинство депутатов от националистической партии "Право и справедливость" (PiS) стремятся вытолкнуть Польшу из ЕС.
"Навроцкий является их покровителем. Развалить ЕС хотят Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном. Для Польши это было бы катастрофой. Я сделаю все, чтобы их остановить", – подчеркнул Дональд Туск.
Издание Politico отмечает, что заявление польского премьера появилось после того, как президент Навроцкий наложил вето на законопроект, который позволил бы Польше получить до 43,7 млрд евро в виде льготных оборонных кредитов от ЕС. В то же время правительству Туска не хватает парламентского большинства, чтобы преодолеть президентское вето.
Такая ситуация усиливает неопределенность относительно того, как Польша будет финансировать запланированные военные расходы. В этом году, согласно плану, они должны составить почти 5 процентов валового внутреннего продукта, поясняется в материале.
Туск предупредил, что вето Навроцкого может ослабить позиции Польши в ЕС.
Последние опросы показывают, что поддержка выхода Польши из ЕС в стране остается невысокой, но при этом уже не является незначительной. От каждого десятого до каждого четвертого поляка поддержали бы начало процесса выхода страны из блока. Однако подавляющее большинство опрошенных по-прежнему выступает за сохранение членства Польши в Европейском союзе.
Изменения в Евросоюзе
Ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что политика Соединенных Штатов в отношении Европы может быть направлена на ослабление единства Евросоюза. Она подчеркнула, что страны-члены ЕС должны действовать как единый политический блок, а не вести отдельные переговоры с Вашингтоном.
Между тем Исландия планирует провести референдум о вступлении в ЕС. Население страны проголосует 29 августа, чтобы решить, следует ли возобновить переговоры о членстве в блоке.