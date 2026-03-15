Выход Польши из Евросоюза стал 'реальной угрозой', – Туск

Ранее президент страны наложил вето на законопроект, который позволил бы Польше получить до 43,7 млрд евро оборонных кредитов от ЕС.

Выход Польши из Европейского Союза стал "реальной угрозой". Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети Х.

Политик обвинил националистического президента Польши Кароля Навроцкого и правые оппозиционные партии в том, что они ведут страну к выходу из блока. По его словам, обе фракции ультраправого альянса "Конфедерация" и большинство депутатов от националистической партии "Право и справедливость" (PiS) стремятся вытолкнуть Польшу из ЕС.

"Навроцкий является их покровителем. Развалить ЕС хотят Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном. Для Польши это было бы катастрофой. Я сделаю все, чтобы их остановить", – подчеркнул Дональд Туск.

Издание Politico отмечает, что заявление польского премьера появилось после того, как президент Навроцкий наложил вето на законопроект, который позволил бы Польше получить до 43,7 млрд евро в виде льготных оборонных кредитов от ЕС. В то же время правительству Туска не хватает парламентского большинства, чтобы преодолеть президентское вето.

Такая ситуация усиливает неопределенность относительно того, как Польша будет финансировать запланированные военные расходы. В этом году, согласно плану, они должны составить почти 5 процентов валового внутреннего продукта, поясняется в материале.

Туск предупредил, что вето Навроцкого может ослабить позиции Польши в ЕС.

Последние опросы показывают, что поддержка выхода Польши из ЕС в стране остается невысокой, но при этом уже не является незначительной. От каждого десятого до каждого четвертого поляка поддержали бы начало процесса выхода страны из блока. Однако подавляющее большинство опрошенных по-прежнему выступает за сохранение членства Польши в Европейском союзе.

Изменения в Евросоюзе

Ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что политика Соединенных Штатов в отношении Европы может быть направлена на ослабление единства Евросоюза. Она подчеркнула, что страны-члены ЕС должны действовать как единый политический блок, а не вести отдельные переговоры с Вашингтоном.

Между тем Исландия планирует провести референдум о вступлении в ЕС. Население страны проголосует 29 августа, чтобы решить, следует ли возобновить переговоры о членстве в блоке.

