Восстание машин на фронте: роботы ВСУ сейчас эффективнее даже аналогов США, - Forbes

Украина стала мировым лидером в производстве и боевом применении роботизированных систем.

Совсем недавно произошел случай, когда один наземный робот взял в плен троих российских оккупантов. Эти кадры стали не просто "очередным эпизодом войны", а символом новой технологической реальности. Вооруженные роботы, или UGV (Uncrewed Ground Vehicles), перестали быть экзотикой.

Как отмечает Джеймстаунский фонд, Украина сегодня является абсолютным мировым лидером в их создании и боевом применении. Роботы уже незаменимы для подвоза припасов на передовую и эвакуации раненых в Украине. В этом году их все чаще будут использовать для огневой поддержки, участвуя в прямых боях как в наступательных, так и в оборонительных операциях с применением крупнокалиберных пулеметов и другого вооружения, пишет Forbes.

Украинский феномен - скорость и масштаб

Сообщается, что прогресс Украины в этой сфере ошеломляет. Если в начале вторжения использовались единичные зарубежные образцы, то сегодня 99% наземных дронов – украинского производства.

Масштабирование. От сотен единиц в 2024 году производство выросло до плановых 15 000 в 2025. В этом году ожидается выпуск более 20 000 роботов.

Разнообразие. На фронте работают более 200 моделей от 40 различных украинских производителей.

Секрет такого успеха – в уникальной экосистеме. Инженеры работают в прямой связке с военными. Цикл "боевое применение – отзыв – модернизация" занимает не годы, а недели, отмечают журналисты. Это позволяет создавать машины, идеально заточенные под конкретные задачи: от подвоза боеприпасов до штурмовых действий.

Давид против Голиафа - эффективность против бюрократии

Сравнение украинского подхода с американским наглядно демонстрирует пропасть в эффективности. США с их огромными бюджетами пытаются создать боевых роботов с 1980-х годов. Однако программы буксуют: последний проект армии США был свернут прошлым летом из-за цены – прототипы стоили почти $3 млн за штуку.

Украина пошла другим путем. Вместо "золотых" технологий – доступность и массовость. Украинские роботы собираются из коммерческих компонентов. Стоимость варьируется от $5 000 до $30 000 (например, турель DevDroid).

Результат: то, что Пентагон только планирует ("робот, сражающийся бок о бок с пехотой"), ВСУ уже массово применяют на поле боя.

Новая тактика - роботы держат оборону

СМИ пишет, что главное достижение этого прогресса – сохранение человеческих жизней. Роботы берут на себя самые рискованные задачи. Показательный пример: в декабре 3-я штурмовая бригада сообщила, что робот DevDroid с пулеметом 12,7 мм в одиночку удерживал позицию против российских войск в течение 45 дней. Машина управлялась дистанционно, возвращаясь только на перезарядку. Итог: позиция удержана, потерь среди украинских бойцов – ноль.

Психологический перелом

Технологическое превосходство меняет и психологию врага. Сдача в плен роботу – логичный шаг. Сражаться с противником, который не чувствует боли, не знает страха и которого (в отличие от человека) "не жалко", – деморализующий фактор. К тому же, робот-"конвоир" исключает риск "ложной сдачи", когда противник пытается атаковать в последний момент. Оператор находится в безопасности и не должен принимать мгновенных решений под дулом автомата.

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ и Бундесвер станут первыми армиями мира, где солдат будут кормить роботы.

