В пустыне обитает животное с необычными 'очками': биолог объяснил, как оно видит во время песчаной бури

Исследование ученых показало, что верблюды обладают уникальными "встроенными очками", которые позволяют им видеть во время сильнейших песчаных бурь. Эти животные игнорируют абразивную пыль и ослепительное солнце благодаря прозрачным векам. Об невероятной анатомической адаптации рассказал эволюционный биолог Скотт Треверс из Университета Рутгерса в своей статье для издания Forbes.

Треверс напоминает, что пустыня – это враждебная среда для неприспособленных существ, ведь жара искажает свет, солончаки ослепляют глаза, а песок действует как наждачная бумага. Поэтому для верблюдов (Camelus dromedarius и Camelus bactrianus) потеря зрения означает смерть: они просто не найдут пищу или воду. Однако эволюция нашла изящное решение – защитные "верблюжьи очки".

Почему верблюд может видеть сквозь песчаную бурю

Глаза верблюда расположены высоко, и это дает широкий обзор "кораблю пустыни". Зрачки верблюдов вытянуты горизонтально, что помогает различать контрасты на плоской местности. Но настоящий секрет скрывается под веками: у большинства млекопитающих есть только две веки, а у верблюдов – три.

Ученые называют ее мигательной перепонкой. Исследование в журнале"Ветеринарная анатомия" подтверждает: эта ткань закрывает глаз, но не отключает зрение, пишет Треверс. Верблюд просто опускает "козырек", и это позволяет ему:

  • фильтровать пыль и песок;
  • видеть при экстремально ярком свете;
  • защищать роговицу от царапин.

Система работает многослойно: у верблюдов есть двойные ряды длинных ресниц, и эти густые "заборы" отражают крупные частицы песка. Ветер меньше раздражает слизистую, а сама мигательная перепонка движется горизонтально. У многих животных она мутная, однако у верблюда она почти прозрачная, и свет проходит через нее беспрепятственно.

В пустыне обитает животное с необычными 'очками': биолог объяснил, как оно видит во время песчаной бури

Кроме того, отмечает ученый, глаз верблюда постоянно промывается. Специальные эпителиальные клетки вырабатывают слизь и слезы, которые мгновенно вымывают грязь. Животное видит путь даже во время бури.

Кто еще из животных имеет "защитные очки"

Мигательная перепонка – не редкость в природе, подчеркивает Треверс. Ее имеют птицы и рептилии. Издание Biological Times в 2023 году опубликовало исследование на эту тему. У людей от нее остался лишь крошечный рудимент – plica semilunaris в уголке глаза. Верблюды же довели эту структуру до идеала. Прозрачность их мембраны обеспечивают три фактора:

  • минимум кровеносных сосудов (свет не рассеивается);
  • сплющенная структура клеток (уменьшает преломление);
  • тонкий матрикс (глаз не становится "туманным").

Во время бури верблюд закрывает глаза лишь частично, и перепонка скользит по роговице. Это не обычное моргание, ведь зрение не прерывается ни на секунду. Даже с полностью закрытым "щитком" верблюд следит за объектами. Ученые уверены: прозрачность здесь не случайна – это функциональная необходимость.

Конечно, отмечает ученый, любая адаптация требует энергии. Поддержание такой сложной системы требует ресурсов организма, но в пустыне эти затраты оправданы. Способность мигрировать и искать редкую растительность под солнцем – это залог выживания.

