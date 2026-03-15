В пустыне обитает животное с необычными 'очками': биолог объяснил, как оно видит во время песчаной бури

Учёные называют этот механизм мигательной перепонкой, и он встречается у некоторых рептилий и птиц, но чемпион – только один.

Исследование ученых показало, что верблюды обладают уникальными "встроенными очками", которые позволяют им видеть во время сильнейших песчаных бурь. Эти животные игнорируют абразивную пыль и ослепительное солнце благодаря прозрачным векам. Об невероятной анатомической адаптации рассказал эволюционный биолог Скотт Треверс из Университета Рутгерса в своей статье для издания Forbes.

Треверс напоминает, что пустыня – это враждебная среда для неприспособленных существ, ведь жара искажает свет, солончаки ослепляют глаза, а песок действует как наждачная бумага. Поэтому для верблюдов (Camelus dromedarius и Camelus bactrianus) потеря зрения означает смерть: они просто не найдут пищу или воду. Однако эволюция нашла изящное решение – защитные "верблюжьи очки".

Почему верблюд может видеть сквозь песчаную бурю

Глаза верблюда расположены высоко, и это дает широкий обзор "кораблю пустыни". Зрачки верблюдов вытянуты горизонтально, что помогает различать контрасты на плоской местности. Но настоящий секрет скрывается под веками: у большинства млекопитающих есть только две веки, а у верблюдов – три.

Ученые называют ее мигательной перепонкой. Исследование в журнале"Ветеринарная анатомия" подтверждает: эта ткань закрывает глаз, но не отключает зрение, пишет Треверс. Верблюд просто опускает "козырек", и это позволяет ему:

фильтровать пыль и песок;

видеть при экстремально ярком свете;

защищать роговицу от царапин.

Система работает многослойно: у верблюдов есть двойные ряды длинных ресниц, и эти густые "заборы" отражают крупные частицы песка. Ветер меньше раздражает слизистую, а сама мигательная перепонка движется горизонтально. У многих животных она мутная, однако у верблюда она почти прозрачная, и свет проходит через нее беспрепятственно.

Кроме того, отмечает ученый, глаз верблюда постоянно промывается. Специальные эпителиальные клетки вырабатывают слизь и слезы, которые мгновенно вымывают грязь. Животное видит путь даже во время бури.

Кто еще из животных имеет "защитные очки"

Мигательная перепонка – не редкость в природе, подчеркивает Треверс. Ее имеют птицы и рептилии. Издание Biological Times в 2023 году опубликовало исследование на эту тему. У людей от нее остался лишь крошечный рудимент – plica semilunaris в уголке глаза. Верблюды же довели эту структуру до идеала. Прозрачность их мембраны обеспечивают три фактора:

минимум кровеносных сосудов (свет не рассеивается);

сплющенная структура клеток (уменьшает преломление);

тонкий матрикс (глаз не становится "туманным").

Во время бури верблюд закрывает глаза лишь частично, и перепонка скользит по роговице. Это не обычное моргание, ведь зрение не прерывается ни на секунду. Даже с полностью закрытым "щитком" верблюд следит за объектами. Ученые уверены: прозрачность здесь не случайна – это функциональная необходимость.

Конечно, отмечает ученый, любая адаптация требует энергии. Поддержание такой сложной системы требует ресурсов организма, но в пустыне эти затраты оправданы. Способность мигрировать и искать редкую растительность под солнцем – это залог выживания.

Что еще интересного выяснили ученые

