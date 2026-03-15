В Украине на около 600 км дорог планируют разместить антидроновую защиту, - Кулеба

Уже разрабатывается механизм совместного финансирования с Минобороны для восстановления этих маршрутов и внедрения необходимых инженерных и защитных решений.

Около 600 км украинских дорог должны получить систему защиты от дронов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По его словам, совместно с Министерством обороны и Министерством здравоохранения был определен перечень ключевых логистических маршрутов и эвакуационных коридоров, имеющих критическое значение для медицинской и оборонной систем. Речь идет о примерно 600 км дорог, требующих принятия специальных мер по защите от дронов.

Кулеба рассказал, что общая потребность в финансировании для этих направлений составляет более 12,8 млрд грн. Он отметил, что уже разрабатывается механизм совместного финансирования с Минобороны для восстановления этих маршрутов и внедрения необходимых инженерных и защитных решений.

"Приоритет работ остается неизменным: основные логистические маршруты страны, международные транспортные коридоры и дороги оборонной логистики", - добавил он.

Почему дороги в Украине хуже европейских

Ранее глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин во время брифинга заявил, что в Европе, в отличие от Украины, верхний слой асфальта снимают каждые 5 лет независимо от его состояния, поэтому дороги там намного лучше украинских. Для сравнения он приводит пример украинской дороги М-06 Киев-Чоп, которую построили в 2012 году к футбольному чемпионату. После этого ни разу не трогали слой асфальта.

Чиновник также отметил, что одним из источников финансирования строительства качественных дорог могут стать иностранные инвестиции, но для их поступления сначала нужно вернуть Дорожный фонд.

